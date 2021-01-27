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Рецепт дня: сир "Філадельфія" від Володимира Ярославського

2.4т
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Шеф-кухар і суддя проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати крем-сир "Філадельфія" в домашніх умовах.

На своїй сторінці в Instagram він виклав докладний рецепт, а також кілька професійних порад.

За словами Володимира Ярославського, такий сир на смак нічим не відрізняється від магазинного. Готувати його можна як чистим, так і сміливо додавати в нього різні добавки: оливкову олію, лимонний сік і лимонну цедру, а також різні запашні трави, наприклад, чебрець, шавлію, тархун, базилік та інші.

Термін зберігання крем-сиру – 5 днів у холодильнику.
Термін зберігання крем-сиру – 5 днів у холодильнику. Джерело: Instagram Володимира Ярославського

Знадобиться:

  • грецький йогурт 10% – 350 г

  • сметана 20% – 270 г

  • сіль – 5 г

  • марля, сито, миска

Як готувати:

  1. Усі інгредієнти змішати в мисці.

  2. Марлю скласти в 4 рази, скласти в сито. Сито поставити в миску – це необхідно для того, щоб туди стікала сироватка.

  3. Викласти на марлю йогуртово-сметанну суміш. Акуратно закрити марлю, трохи згорнувши края. Поставити в холодильник під плівку і невеликий прес.

  4. Через 12-18 годин сир буде готовий.

Важливий момент:

  • сметана має бути термостатною та мінімум 20% жирності;

  • йогурт краще брати некислий;

  • із залишків сироватки можна приготувати млинці або вареники;

  • якщо хочете більш ніжний смак сиру, додайте 100 мл вершків 33% жирності.

Термін зберігання крем-сиру – 5 днів в холодильнику. Далі сир ставатиме кислішим.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як готувати пироги, а також ділився з вами рецептами випічки з солодкими і солоними начинками.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт дня
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