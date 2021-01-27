Рецепт дня: сир "Філадельфія" від Володимира Ярославського

Шеф-кухар і суддя проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати крем-сир "Філадельфія" в домашніх умовах.
На своїй сторінці в Instagram він виклав докладний рецепт, а також кілька професійних порад.
За словами Володимира Ярославського, такий сир на смак нічим не відрізняється від магазинного. Готувати його можна як чистим, так і сміливо додавати в нього різні добавки: оливкову олію, лимонний сік і лимонну цедру, а також різні запашні трави, наприклад, чебрець, шавлію, тархун, базилік та інші.
Знадобиться:
грецький йогурт 10% – 350 г
сметана 20% – 270 г
сіль – 5 г
марля, сито, миска
Як готувати:
Усі інгредієнти змішати в мисці.
Марлю скласти в 4 рази, скласти в сито. Сито поставити в миску – це необхідно для того, щоб туди стікала сироватка.
Викласти на марлю йогуртово-сметанну суміш. Акуратно закрити марлю, трохи згорнувши края. Поставити в холодильник під плівку і невеликий прес.
Через 12-18 годин сир буде готовий.
Важливий момент:
сметана має бути термостатною та мінімум 20% жирності;
йогурт краще брати некислий;
із залишків сироватки можна приготувати млинці або вареники;
якщо хочете більш ніжний смак сиру, додайте 100 мл вершків 33% жирності.
Термін зберігання крем-сиру – 5 днів в холодильнику. Далі сир ставатиме кислішим.
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