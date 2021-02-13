Что приготовить на День Валентина: 5 простых десертов

Сладости – лучший подарок на День святого Валентина. А если приготовить сладость своими руками, то ценность такого подарка увеличится в геометрической прогрессии.

Если вы ищете подарок на 14 февраля, эта статья именно для вас. Редакция FoodOboz собрала пять рецептов, которые станут отличным сладким подарком на День всех влюбленных: клубника в шоколаде, печенье, брауни с фундуком, чизкейк и капкейки с красным сердцем внутри.

При желании клубнику можно украсить кокосовой стружкой или крупной морской солью. EatingWell

Клубника в шоколаде

свежая клубника – 150 г

молочный шоколад – 200 г (2 плитки)

растительное масло

Ягоды промыть под проточной водой, обсушить. Хвостики удалять не нужно. Выложить ягоды на доску и поставить в холодильник на полчаса. Шоколад наломать кусочками, сложить в металлическую миску и растопить на водяной бане. Металлическую решетку смазать маслом и поставить на бумажные полотенца. Обмакивать холодную клубнику в горячий шоколад, держа их за хвостик. Готовые ягоды выкладывать на решетку, хвостиками вниз: старайтесь разложить так, чтобы шоколад не соприкасался с прутьями. Дайте шоколаду немного застыть, затем поставьте решетку в холодильник на полчаса.

Для начинки подойдет любое варенье или повидло. delish.com

Песочное печенье

мука – 2 стакана

сливочное масло – 200 г

сахар – 3 ст. л.

сода или разрыхлитель – 0,5 ч. л.

повидло или густой джем

Приготовить тесто. Масло нарезать кусочками, добавить в муку, насыпать сахар, соль, соду и перетереть руками в крошку. Вымешать тесто, пока оно не станет гладким и однородным. Если тесто крошится, можно добавить ложку холодной воды. Готовое тесто раскатать на присыпанном мукой столе, вырезать из него кружочки. В половине кружочков вырезать маленькие сердечки формочкой для печенья. Противень застелить пергаментом и аккуратно разложить печенье. Круглые заготовки (которые без отверстий) наколоть вилкой, чтобы тесто осталось ровным. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 15-20 минут до легкого золотистого цвета. Точное время индивидуально для каждой духовки, поэтому следите, чтобы печенье не стало слишком темным – так оно затвердеет. Готовое печенье остудить. Затем смазать кружочки без дырочек повидлом или джемом, накрыть вторыми половинками с отверстиями в форме сердечек. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

По желанию в брауни можно добавить ягоды. mamabearscookbook.com

Брауни с фундуком и виски

экстрачерный шоколад – 150 г

сливочное масло – 150 г

яйцо – 2 шт.

сахар – 170 г

сырой чищенный фундук – 50 г

мука – 130 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

виски – 60 мл

Орехи порубить ножом и подрумянить на сухой сковородке до золотистого цвета. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Добавить масло, аккуратно размешать до однородности, остудить. В отдельной миске взбить яйца с сахаром до пышной пены, добавить просеянную муку, перемешать. Шоколад смешать с тестом, добавить виски и орехи. Прямоугольную форму (размером 20х25 см) застелить пергаментом, выложить в нее тесто и хорошо разровнять. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать около 40 минут. Очень важно не пересушить брауни, они дoлжны быть мягковатыми и кремовыми внутри. Готовую выпечку остудить и нарезать порционными квадратами. По желанию можно украсить брауни кремом, взбитыми сливками или ягодами.

Для украшения чизкейка можно взять любые ягоды или фрукты. driscolls.com

Чизкейк з малиной

печенье "Топленое молоко" – 400 г

сливочное масло – 150 г

жирный творог – 800 г

сливки – 120 мл

сахар – 250 г

яйцо – 3 шт.

ванильный сахар – 15 г

сметана – 250 г

малина – для украшения

Печенье измельчить блендером в крошку. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Дно разъемной формы диаметром 23 см застелить пергаментом. Выложить крошку в форму, распределить по дну, сформировать бортики, хорошо утрамбовать. Творог измельчить блендером, влить сливки, перемешать. Вбить яйца, добавить 200 г сахара и ванильный сахар, взбить венчиком. Вылить массу в разъемную форму, поставить в разогретую до 170 градусов духовку и запекать 50 минут. Взбить сметану с остальным сахаром. Достать чизкейк из духовки, вылить на творог сметану и вернуть в духовку. Увеличить температуру до 200 градусов и запекать еще 7 минут. Готовый чизкейк остудить, украсить ягодами малины и поставить в холодильник на 6 часов.

Идеальный способ сказать "я люблю тебя". Unsplash

Капкейки с сердечками

Для красного теста:

мука – 200 г

яйца – 3 шт.

молоко – 1 ст. л.

сливочное масло – 200 г

сахарная пудра – 200 г

ванильный экстракт – 0,5 ч. л.

пищевой краситель красного цвета – 2 мл

Для белого теста:

мука – 125 г

яйца – 2 шт.

молоко – 1.5 ст. л.

сливочное масло – 125 г

сахарная пудра – 125 г

ванильный экстракт – на кончике ч. л.

сода пищевая – на кончике ч. л.

Для крема:

сливочное масло – 150 г

сахарная пудра – 150 г

ванильный экстракт – 1 ч. л.

сливочный крем-сыр – 300 г

Приготовить сердечки из красного теста. Взбить масло с сахарной пудрой. Продолжая взбивать, добавить по одному яйца. Добавить муку, перемешать. В молоке развести ванильный экстракт и краску. Вмешать краску в тесто. Выложить тесто в форму и разровнять. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 10 минут. Коржи остудить. Разрезать вдоль пополам. При помощи формочки для печенья вырезать сердечки. Приготовить белое тесто. В сухие продукты добавить размягченное масло, яйца и разведенный в молоке ванильный экстракт. Замесить тесто. В форму для кексов вложить бумажные формочки, при помощи ложки выложить тесто в формочки, заполняя их на 2/3. Осторожно воткнуть красные сердечки в каждую формочку. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 15 минут. Готовые капкейки остудить. Приготовить крем. Размягченное сливочное масло, сахарную пудру и ваниль взбивать миксером минут пять до воздушного состояния. Добавить сливочный сыр и снова взбить до пышности и однородности. Готовый крем переложить в кондитерский мешок и украсить им остывшие капкейки.

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