Рецепт дня: сирна запіканка від Ектора Хіменеса-Браво
Готувати – це просто. Ця фраза – не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть малолітня дитина.
Сьогодні розповідаємо, як приготувати знайому всім з дитинства страву – сирну запіканку з родзинками. Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділився відомий шеф-кухар і суддя телепроекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво (щоб подивитися відео, доскорольте новину до кінця).
"Неймовірно смачний і легкий рецепт. Ппобалуйте себе та своїх близьких", – написав Ектор.
кисломолочний сир – 500 г
яйця – 3 шт.
сметана – 100 г
мед – 120 г
родзинки – 40 г
кукурудзяний крохмаль – 50 г
ванільний цукор – на смак
ягоди – на смак
сіль – дрібка
вершкове масло – для змащування форми
Змішати сир, яйця, сметану, мед, крохмаль, сіль і ванільний цукор в одній мисці. Добре перемішати і взбити блендером. Засипати родзинки та розмішати.
Форму змастити вершковим маслом. Залити суміш у форму, прикрасити ягодами.
Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 35 хвилин.
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