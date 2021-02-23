Рецепт дня: творожная запеканка от Эктора Хименеса-Браво
Готовить – это просто. Эта фраза – не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.
Сегодня рассказываем, как приготовить знакомое всем с детства блюдо – творожную запеканку с изюмом. Рецептом на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).
"Невероятно вкусный и легкий рецепт. Побалуйте себя и близких!", – написал Эктор.
творог – 500 г
яйца – 3 шт.
сметана – 100 г
мед – 120 г
изюм – 40 г
кукурузный крахмал – 50 г
ванильный сахар – по вкусу
ягоды – по вкусу
соль – щепотка
сливочное масло – для смазывания формы
Смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером. Засыпать изюм и размешать.
Форму смазать сливочным маслом. Залить смесь в форму, украсить ягодами.
Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 35 минут.
Ранее OBOZREVATEL делился рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.