Рецепт дня: творожная запеканка от Эктора Хименеса-Браво

Готовить – это просто. Эта фраза – не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.

Сегодня рассказываем, как приготовить знакомое всем с детства блюдо – творожную запеканку с изюмом. Рецептом на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

"Невероятно вкусный и легкий рецепт. Побалуйте себя и близких!", – написал Эктор.

творог – 500 г

яйца – 3 шт.

сметана – 100 г

мед – 120 г

изюм – 40 г

кукурузный крахмал – 50 г

ванильный сахар – по вкусу

ягоды – по вкусу

соль – щепотка

сливочное масло – для смазывания формы

Смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером. Засыпать изюм и размешать. Форму смазать сливочным маслом. Залить смесь в форму, украсить ягодами. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 35 минут.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.