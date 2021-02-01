Сніданок за 10 хвилин: бананові оладки з медом

Маша Сердюк FoodOboz 06:00, 1.02.2021

Пропускати сніданок – погана звичка. Вчені стверджують, що люди, які не їдять зранку, грішать шкідливими перекусами протягом дня, що в свою чергу може викликати проблеми з вагою і метаболізмом.

І якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це браком часу, редакція FoodOboz має для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба вставати ні світ, ні зоря. Ми запускаємо рубрику "Сніданок за 10 хвилин", де кожен день розповідатимемо про сніданки, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом бананових оладок. Рецепт оладок є універсальним, замість банана ви можете додати в тісто яблука, хурму, полуницю або будь-які інші ягоди на ваш смак.

Оладки можна подавати з медом, сметаною, сиропом або варенням.
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  • кефір – 0,5 склянки

  • стиглий банан – 2 шт.

  • яйце – 1 шт.

  • борошно – 5 ст. л.

  • цукор – на смак

  • сода – на кінчику ножа

  • лимонний сік або оцет

  • олыя – для смаження

  • мед – для подачі

  1. Банан почистити. Покласти в блендер, додати кефір, яйце, борошно та цукор. Все добре подрібнити.

  2. Соду погасити оцтом або лимонним соком, додати в тісто. Туди ж додати столову ложку олії.

  3. Добре вимішати, викласти ложкою на розпечену і змащену олією сковорідку.

  4. Смажити з обох боків до золотавого кольору. Подавати з медом.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати піцу на сковороді за 15 хвилин. А також ділився незвичайними рецептами какао.

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