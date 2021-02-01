Сніданок за 10 хвилин: бананові оладки з медом

Пропускати сніданок – погана звичка. Вчені стверджують, що люди, які не їдять зранку, грішать шкідливими перекусами протягом дня, що в свою чергу може викликати проблеми з вагою і метаболізмом.

І якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це браком часу, редакція FoodOboz має для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба вставати ні світ, ні зоря. Ми запускаємо рубрику "Сніданок за 10 хвилин", де кожен день розповідатимемо про сніданки, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом бананових оладок. Рецепт оладок є універсальним, замість банана ви можете додати в тісто яблука, хурму, полуницю або будь-які інші ягоди на ваш смак.

Оладки можна подавати з медом, сметаною, сиропом або варенням. unsplash.com

кефір – 0,5 склянки

стиглий банан – 2 шт.

яйце – 1 шт.

борошно – 5 ст. л.

цукор – на смак

сода – на кінчику ножа

лимонний сік або оцет

олыя – для смаження

мед – для подачі

Банан почистити. Покласти в блендер, додати кефір, яйце, борошно та цукор. Все добре подрібнити. Соду погасити оцтом або лимонним соком, додати в тісто. Туди ж додати столову ложку олії. Добре вимішати, викласти ложкою на розпечену і змащену олією сковорідку. Смажити з обох боків до золотавого кольору. Подавати з медом.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати піцу на сковороді за 15 хвилин. А також ділився незвичайними рецептами какао.