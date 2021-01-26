С чили, бананом, кокосом: необычные рецепты какао

Если верить легендам, какао было открыто миру в шестнадцатом веке благодаря испанским колонизаторам. Именно они завезли какао-порошок в Европу, где до семнадцатого века наличие какао в доме было символом достатка хозяев.

На самом деле напиток начали готовить еще древние ацтеки более трех тысяч лет назад. Тогда его пили только мужчины и шаманы: они растирали какао-бобы в порошок, после чего добавляли холодную воду, ваниль, острый перец и другие специи. Вдохновившись их экспериментами, редакция FoodOboz делится с вами небанальными рецептами какао: с перцем чили, банановым пюре, кокосовым молоком, орехами и цитрусами.

Если же вы любитель старой доброй классики, то рецепты классического какао можно посмотреть здесь.

Какао с чили хорошо бодрит и согревает. Источник: fromscratchfast.com

Какао с чили

молоко – 300 мл

какао-порошок – 10 г

экстрачерный шоколад – 25 г

молотый перец чили – по вкусу

ванильный сахар – по вкусу

Молоко довести до кипения, но не кипятить. Как только появятся первые пузырьки, уменьшить огонь до минимума. Какао соединить с чили, хорошо перемешать и постепенно ввести полученную смесь в горячее молоко, постоянно помешивая. Добавить шоколад в молоко (предварительно разломать на кусочки) и мешать, пока шоколад полностью не растворится Добавить ванильный сахар, перемешать, снова довести до кипения и сразу снять с огня.

Для какао подойдут переспевшие бананы. Источник: thedomesticdietitian.com

Банановое какао

спелый банан – 2 шт.

какао-порошок – 3 ст. л.

молоко – 500 мл

сахар – 2 ст. л.

Бананы почистить, размять вилкой в пюре или измельчить блендером. Молоко налить в кастрюлю, нагреть, добавить какао, постоянно помешивая венчиком. Добавить банановое пюре и сахар, хорошо перемешать до однородности. Довести до кипения, но не кипятить. Как только появятся первые пузырьки, снять с огня и разлить по чашкам.

Кокосовое молоко можно приготовить самостоятельно. Источник: loveandlemons.com

Кокосовое какао

какао-порошок – 2 ст. л.

кокосовое молоко – 150 мл

вода – 100 мл

сахар – по вкусу

Молоко смешать с водой в кастрюле и довести до кипения. Как только появятся первые пузырьки, уменьшить огонь до минимума, добавить какао и сахар, хорошо перемешать. Проварить на слабом огне, постоянно помешивая, пару минут.

О том, как приготовить кокосовое молоко дома, можно посмотреть здесь.

Для приготовления какао подойдут любые орехи. Источник: honestcooking.com

Ореховое какао

молоко – 250 мл

нежирные сливки – 30 мл

какао-порошок – 2 ст. л.

жареные орехи – жменя

мускатный орех – Щепотка

сахар или сироп – по вкусу

Орехи измельчить в крошку. Смешать с какао и мускатным орехом. Молоко нагреть, как только начнет закипать, уменьшить огонь до минимума, добавить какао с орехами, постоянно помешивая. Добавить сахар или сироп и проварить на медленном огне 3 минуты, постоянно помешивая.

Какао с чили хорошо бодрит и согревает. Источник: fromscratchfast.com

Цитрусовое какао

молоко – 1,5 стакана

какао-порошок – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л. (или по вкусу)

молотая корица – 1/2 ч.л.

мускатный орех – щепотка

цедра апельсина – 1 ст. л.

Молоко довести до кипения. Затем уменьшить огонь до минимума и добавить все остальные ингредиенты. Варить, постоянно помешивая, на среднем огне около трех минут.

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