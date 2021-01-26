С чили, бананом, кокосом: необычные рецепты какао

Если верить легендам, какао было открыто миру в шестнадцатом веке благодаря испанским колонизаторам. Именно они завезли какао-порошок в Европу, где до семнадцатого века наличие какао в доме было символом достатка хозяев.
На самом деле напиток начали готовить еще древние ацтеки более трех тысяч лет назад. Тогда его пили только мужчины и шаманы: они растирали какао-бобы в порошок, после чего добавляли холодную воду, ваниль, острый перец и другие специи. Вдохновившись их экспериментами, редакция FoodOboz делится с вами небанальными рецептами какао: с перцем чили, банановым пюре, кокосовым молоком, орехами и цитрусами.
Если же вы любитель старой доброй классики, то рецепты классического какао можно посмотреть здесь.
Какао с чили
молоко – 300 мл
какао-порошок – 10 г
экстрачерный шоколад – 25 г
молотый перец чили – по вкусу
ванильный сахар – по вкусу
Молоко довести до кипения, но не кипятить. Как только появятся первые пузырьки, уменьшить огонь до минимума.
Какао соединить с чили, хорошо перемешать и постепенно ввести полученную смесь в горячее молоко, постоянно помешивая.
Добавить шоколад в молоко (предварительно разломать на кусочки) и мешать, пока шоколад полностью не растворится
Добавить ванильный сахар, перемешать, снова довести до кипения и сразу снять с огня.
Банановое какао
спелый банан – 2 шт.
какао-порошок – 3 ст. л.
молоко – 500 мл
сахар – 2 ст. л.
Бананы почистить, размять вилкой в пюре или измельчить блендером.
Молоко налить в кастрюлю, нагреть, добавить какао, постоянно помешивая венчиком.
Добавить банановое пюре и сахар, хорошо перемешать до однородности.
Довести до кипения, но не кипятить. Как только появятся первые пузырьки, снять с огня и разлить по чашкам.
Кокосовое какао
какао-порошок – 2 ст. л.
кокосовое молоко – 150 мл
вода – 100 мл
сахар – по вкусу
Молоко смешать с водой в кастрюле и довести до кипения.
Как только появятся первые пузырьки, уменьшить огонь до минимума, добавить какао и сахар, хорошо перемешать.
Проварить на слабом огне, постоянно помешивая, пару минут.
О том, как приготовить кокосовое молоко дома, можно посмотреть здесь.
Ореховое какао
молоко – 250 мл
нежирные сливки – 30 мл
какао-порошок – 2 ст. л.
жареные орехи – жменя
мускатный орех – Щепотка
сахар или сироп – по вкусу
Орехи измельчить в крошку. Смешать с какао и мускатным орехом.
Молоко нагреть, как только начнет закипать, уменьшить огонь до минимума, добавить какао с орехами, постоянно помешивая.
Добавить сахар или сироп и проварить на медленном огне 3 минуты, постоянно помешивая.
Цитрусовое какао
молоко – 1,5 стакана
какао-порошок – 2 ст. л.
сахар – 2 ст. л. (или по вкусу)
молотая корица – 1/2 ч.л.
мускатный орех – щепотка
цедра апельсина – 1 ст. л.
Молоко довести до кипения. Затем уменьшить огонь до минимума и добавить все остальные ингредиенты.
Варить, постоянно помешивая, на среднем огне около трех минут.
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