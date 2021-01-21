Рецепт дня: пицца на сковороде за 15 минут

Что приготовить на ужин? Извечный вопрос, который задает себе большая половина людей на планете.

Редакция FoodOboz решила облегчить эту задачу и поэтому каждый день будет делиться с вами несложными рецептами приготовления тех или иных блюд. Сегодня на повестке дня – пицца, на приготовление которой у вас уйдет 15-20 минут. А все потому что готовить мы ее предлагаем на сковороде.

Для теста:

мука – 1 стакан

кефир – 0,5 стакана

сахар – 1/3 ч. л.

соль – 1/3 ч. л.

сода – 1/3 ч.л.

растительное масло – 1 ст. л.

Для начинки:

томаты черри

прошутто или ветчина

моцарелла

кетчуп или любой томатный соус

свежий шпинат или руккола

Начинка для пиццы может быть абсолютно любой. Источник: thealmondeater.com

Приготовление:

Приготовить тесто. Муку просеять в миску, добавить соду, соль, сахар, перемешать. Влить в миску кефир, перемешать ложкой. Когда станет тяжело мешать ложкой, добавить растительное масло и начать вымешивать рукой. Затем переложить на присыпанный мукой стол и продолжить вымешивать на столе. Мешать до тех пор, пока тесто не станет пластичным (оно не должно быть сильно тугим). Готовое тесто поделить на две части, каждую часть раскатать по диаметру сковороды, в которой вы будете готовить тесто. Переложить на сухую сковороду (смазывать маслом не нужно), равномерно распределить по поверхности. Поставить сковороду на плиту и жарить на небольшом огне сковороду на до румяного цвета. Тесто должно немного подняться. Перевернуть корж и снять сковороду с огня. Смазать тесто кетчупом или томатным соусом. Выложить начинку и сверху разложить нарезанную кусочками моцареллу (можно заменить любым твердым тертым сыром). Вернуть сковороду на плиту на минимальный огонь. Накрыть крышкой и готовить до тех пор, пока сыр не расплавится (минуты 3-4).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о рецептах с цитрусами, а также делился идеями зимних алкогольных коктейлей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!