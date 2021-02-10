Сніданок за 10 хвилин: яєчні мафіни
У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати яєчні мафіни. На приготування цієї страви вам знадобиться лише 10 хвилин: все, що вам потрібно буде зробити, це збити яйця і дрібно порізати продукти для начинки. Решту зробить ваша духовка.
Начинку в мафіни можна використовувати будь-яку: ідеально підійдуть залишки овочів, ковбаси, запеченого м'яса, а також копчена або слабосолона риба, зелень, шинка і все, що ви відшукаєте у холодильнику (навіть вчорашня картопля!).
яйця – 4 шт.
молоко або вершки – 4 ст. л.
тертий твердий сир – 2 ст. л.
борошно – 1 ст. л.
болгарський перець – 1 шт.
помідор – 1 шт.
зелень – на смак
сіль, перець – на смак
шинка, ковбаса, риба – на смак
олія або вершкове масло – для змащення
Духовку нагріти до 200 градусів.
Яйця збити з молоком (або вершками), борошном і дрібкою солі та перцю. Додати тертий сир і дрібно посічену зелень, перемішати.
Перець і помідор помити, нарізати дрібними кубиками. За бажанням можна порізати кабачок, печериці або відварну картоплю, а також будь-яке м'ясо чи рибу.
Форму для мафінів змастити олією, викласти начинку, залити яєчною сумішшю і поставити у розпечену духовку.
Запікати 10-15 хвилин: мафіни мають стати щільними та збільшитися в розмірі.
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