Сніданок за 10 хвилин: яєчні мафіни

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати яєчні мафіни. На приготування цієї страви вам знадобиться лише 10 хвилин: все, що вам потрібно буде зробити, це збити яйця і дрібно порізати продукти для начинки. Решту зробить ваша духовка.

Начинку в мафіни можна використовувати будь-яку: ідеально підійдуть залишки овочів, ковбаси, запеченого м'яса, а також копчена або слабосолона риба, зелень, шинка і все, що ви відшукаєте у холодильнику (навіть вчорашня картопля!).

Для начинки можна використовувати залишки будь-якої їжі в холодильнику. jeanniestriedandtruerecipes.com

яйця – 4 шт.

молоко або вершки – 4 ст. л.

тертий твердий сир – 2 ст. л.

борошно – 1 ст. л.

болгарський перець – 1 шт.

помідор – 1 шт.

зелень – на смак

сіль, перець – на смак

шинка, ковбаса, риба – на смак

олія або вершкове масло – для змащення

Духовку нагріти до 200 градусів. Яйця збити з молоком (або вершками), борошном і дрібкою солі та перцю. Додати тертий сир і дрібно посічену зелень, перемішати. Перець і помідор помити, нарізати дрібними кубиками. За бажанням можна порізати кабачок, печериці або відварну картоплю, а також будь-яке м'ясо чи рибу. Форму для мафінів змастити олією, викласти начинку, залити яєчною сумішшю і поставити у розпечену духовку. Запікати 10-15 хвилин: мафіни мають стати щільними та збільшитися в розмірі.

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