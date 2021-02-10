Завтрак за 10 минут: яичные маффины

Маша Сердюк FoodOboz 06:15, 10.02.2021

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить яичные маффины. Приготовление этого блюда у вас займет всего 10 минут: вам нужно будет только взбить яйца и мелко нарезать продукты для начинки. Остальное сделает ваша духовка.

Начинку в маффины можно использовать любую: идеально подойдут остатки овощей, колбасы, запеченного мяса, а также копченая или слабосоленая рыба, зелень, ветчина и все, что найдется в вашем холодильнике (даже вчерашний картофель!).

Для начинки можно использовать остатки любой еды в холодильнике.
jeanniestriedandtruerecipes.com

  • яйца – 4 шт.

  • молоко или сливки – 4 ст. л.

  • тертый твердый сыр – 2 ст. л.

  • мука – 1 ст. л.

  • болгарский перец – 1 шт.

  • помидор – 1 шт.

  • зелень – по вкусу

  • соль, перец – по вкусу

  • ветчина, колбаса, рыба – по вкусу

  • растительное или сливочное масло – для смазывания

  1. Духовку нагреть до 200 градусов.

  2. Яйца взбить с молоком (или сливками), мукой и щепоткой соли и перца. Добавить тертый сыр и мелко рубленную зелень, перемешать.

  3. Перец и помидор помыть, нарезать мелкими кубиками. По желанию можно порезать кабачок, шампиньоны или отварной картофель, а также какое-нибудь мясо или рыбу.

  4. Форму для маффинов смазать маслом, выложить начинку, залить яичной смесью и поставить в раскаленную духовку.

  5. Запекать 10-15 минут: маффины должны стать плотными и увеличиться в объеме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно чистить яйца, чтобы скорлупа не крошилась. А также делился лайфхаками, которые помогут приготовить рис для суши.

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