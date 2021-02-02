Суп дня: фінський вершковий суп із лососем

Готувати супи нескладно. Так, це може зайняти певний час, однак принцип приготування зазвичай дуже простий.

У нашій рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz ділиться рецептами перших страв, які без зусиль зможе приготувати навіть кулінар-чайник.

Сьогодні розповідаємо вам про найпопулярніший суп у Фінляндії. Фіни називають його калакейтто, що в буквальному перекладі означає рибний суп. На просторах інтернету його також називають лохікейтто або "молочна юшка". Головна особливість цієї "юшки" в тому, що готується вона з додаванням молока або вершків.

Під час подачі можна посипати дрібно рубаною зеленню. themakermakes.com

філе свіжої форелі або лосося – 500 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

картопля – 4-5 шт.

морква – 1 шт.

вода – 2 л

вершкове масло – 1 ст. л.

вершки – 1 склянка

сіль, перець – за смаком

лавровий лист – 1 шт.

свіжий кріп – для подачі

Рибу очистити від шкіри та кісток, порізати кубиками. Картоплю, моркву та цибулю почистити, цибулю дрібно нашаткувати, картоплю нарізати кубиками, моркву – соломкою або кружальцями. У великій каструлі обсмажити цибулю на вершковому маслі. Коли цибуля стане прозорою, додати картоплю та моркву, залити водою. На сильному вогні довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити, поки картопля не стане м'якою. Додати нарізану кубиками рибу і варити 5-7 хвилин, поки риба не стане світлою. Додати вершки, сіль, перець і лавровий лист. Перемішати і варити ще 5-10 хвилин.

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