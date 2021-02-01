Як зварити ідеальні спагетті: детальна інструкція від Гордона Рамзі

Варити пасту, здавалося б, простіше простого. Але ні. Для того, щоб у вас вийшла дійсно смачна страва, треба знати кілька секретів.

Редакція FoodOboz ділиться з вами лайфхаками, які у приготуванні пасти використовує відомий британський шеф Гордон Рамзі (аби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Рамзі запевняє: якщо ви дотримуватиметесь його інструкції, ви зможете зі звичайних макаронів приготувати вишукану ресторанну страву.

Каструля. Ніколи не варіть пасту в маленькій каструлі. Макаронам потрібно багато місця. Використовуйте містку каструлю і достатню кількість води: приблизно 3/4.

Сіль. Завжди додавайте у воду хорошу щіпку солі. Не бійтеся солити, практично вся сіль піде разом із водою.

Вода. Завжди кип'ятіть воду. Пасту слід опускати саме в окріп, аби уникнути поширеної проблеми зі злипшимся тестом.

Оливкова олія. Додавайте у воду оливкова олія, це допоможе уникнути вам злипання макаронів.

Не варто ламати макарони. Навіть якщо вам здається, що вони не помістяться в каструлю, повірте, помістяться. І подивіться на відео, як Гордон занурює їх у воду.

Час. Обов'язково засікайте час приготування і варіть рівно стільки, скільки вказано на упаковці пасти. Періодично помішуйте воду в каструлі. Згодом ви зможете готувати без таймера.

Куштуйте. Коли час приготування на годиннику добігатиме кінця, обов'язково скуштуйте пасту на смак. Паста al dente не має хрустіти на зубах, при укусі макарони повинні бути відчутно пружними.

Друшляк. Зливайте воду через друшляк, після чого прямо у друшляку посипте пасту сіллю та перцем, додайте оливкову олію та перемішайте. Тепер ви маєте прекрасну основу для приготування інших різновидів пасти, наприклад, для карбонари або болоньєзе.

Раніше OBOZREVATEL ділився з вами лайфхаками приготування пасти від іншого британського шефа: переможець шоу "МастерШеф. Професіонали" Олі Мартін не радить додавати оливкове масло в каструлю під час варіння, а також не зливати відварені макарони в друшляк.

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