Суп дня: финский сливочный суп с лососем

Готовить супы несложно. Да, это может занять какое-то время, но принцип приготовления, как правило, очень прост.

В нашей рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник.

Сегодня рассказываем вам о самом популярном супе в Финляндии. Финны называют его калакейтто, что в буквальном переводе означает рыбный суп. На просторах интернета этот суп также называют лохикейтто или "молочная уха". Главная особенность этой "ухи" в том, что готовится она с добавлением молока или сливок.

При подаче можно посыпать мелко рубленной зеленью. themakermakes.com

филе свежей форели или лосося – 500 г

репчатый лук – 1 шт.

картофель – 4-5 шт.

морковь – 1 шт.

вода – 2 л

сливочное масло – 1 ст. л.

сливки – 1 стакан

соль, перец – по вкусу

лавровый лист – 1 шт.

свежий укроп – для подачи

Рыбу очистить от кожи и костей, порезать кубиками. Картофель, морковь и лук почистить, лук мелко нашинковать, картошку нарезать кубиками, морковь – соломкой или кружочками. В большой кастрюле обжарить лук на сливочном масле. Когда лук станет прозрачным, добавить картофель и морковь, залить водой. На сильном огне довести до кипения, затем убавить огонь и варить пока картофель не станет мягким. Добавить нарезанную кубиками рыбу и варить 5-7 минут, пока рыба не станет светлой. Добавить сливки, соль, перец и лавровый лист. Помешать и варить еще 5-10 минут.

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