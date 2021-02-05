Суп дня: італійський суп з квасолею і гострими ковбасками
У нашій рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz ділиться рецептами перших страв, які без зусиль зможе приготувати навіть кулінар-чайник.
Сьогодні розповідаємо, як приготувати квасолевий суп з гострими копченими ковбасками – ідеальну страву для холодного зимового дня. Важливий момент: в інгредієнтах ми вказуємо, що для супу знадобиться бульйон (це один з тих продуктів, які ми рекомендуємо завжди тримати в холодильнику або морозилці).
Якщо ви не маєте готового бульйону, ви можете використовувати воду, проте ми радимо вам все ж заморочитися та приготувати м'ясний або овочевий бульйон – так суп вийде більш насиченим на смак. Рецепти бульйонів можна подивитися за посиланням.
біла квасоля (суха) – 200 г
ріпчаста цибуля – 1 шт.
морква – 1 шт.
селера – 2 стебла
свіжий шпинат – 1 пучок
олія – 3 ст. л.
гострі копчені ковбаски – 3-4 шт.
бульйон – 3 л
паприка мелена – щіпка
сіль, перець – на смак
Квасоля промити, залити на ніч холодною водою. Потім злити воду, залити свіжою водою. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити на слабкому вогні до м'якості.
У другій каструлі обсмажити тонко нашатковану цибулю. Коли стане м'яким, додати нарізану моркву і стебло селери. Смажити, помішуючи, все разом, пару хвилин, потім залити бульйоном.
Довести до кипіння і варити 5 хвилин. Додати порізані ковбаски і варити ще 5-7 хвилин.
Додати шпинат і відварену квасолю. Посолити, поперчити, перешкодити і варити все разом ще хвилин десять на середньому вогні.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукти, які мають бути на кожній кухні в будь-яку пору року – в шафках, в холодильнику чи морозильній камері.