Cуп дня: итальянский суп с фасолью и острыми колбасками
В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник.
Сегодня рассказываем, как приготовить фасолевый суп с острыми копчеными колбасками – отличное блюдо для холодного зимнего дня. Важный момент: в ингредиентах мы указываем, что для супа понадобится бульон (это один из тех продуктов, которые мы рекомендуем всегда держать в холодильнике или морозилке).
Если готового бульона у вас нет, вы можете использовать воду, однако мы советуем вам все же заморочиться и приготовить мясной или овощной бульон – так суп получится более насыщенным по вкусу. Рецепты бульонов можно посмотреть по ссылке.
белая фасоль (сухая) – 200 г
репчатый лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
сельдерей – 2 стебля
свежий шпинат – 1 пучок
растительное масло – 3 ст. л.
острые копченые колбаски – 3-4 шт.
бульон – 3 л
паприка молотая – щепотка
соль, перец – по вкусу
Фасоль промыть, залить на ночь холодной водой. Затем слить воду, залить свежей водой. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить на слабом огне до мягкости.
Во второй кастрюле обжарить тонко нашинкованный лук. Когда станет мягким, добавить нарезанную морковь и стебель сельдерея. Жарить, помешивая, все вместе, пару минут, потом залить бульоном.
Довести до кипения и варить 5 минут. Добавить порезанные колбаски и варить еще 5-7 минут.
Добавить шпинат и отваренную фасоль. Посолить, поперчить, помешать и варить все вместе еще минуть десять на среднем огне.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о продуктах, которые должны быть на каждой кухне в любое время года – в шкафчиках, в холодильнике или морозильной камере.