Суп дня: сирний суп з креветками і солодкою кукурудзою

Готувати супи нескладно. Так, це може зайняти певний час, але принцип приготування, як правило, дуже простий.

Сирний суп з креветками та кукурудзою – якраз із таких. Редакція FoodOboz ділиться з вами покроковим рецептом приготування страви та запевняє: поєднання вершкового бульйону із солодкою кукурудзою і солоними креветками не залишить вас байдужими.

Радимо вам подавати такий суп із хрусткими грінками: для цього просто підсушіть хліб у тостері або на сухій сковороді без олії.

При подачі суп можна посипати дрібно рубаною зеленню. myrecipes.com

заморожені креветки – 450 г

консервована кукурудза – 1 банка

картопля – 3-4 шт.

вершки – 2 склянки

вершкове масло – 2 ст. л.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

плавлений сир – 150 г

бульйон або вода – 2 л

сіль, перець – на смак

Креветки опустити в киплячу підсолену воду. Довести до кипіння і варити ще хвилин п'ять. Потім злити воду, остудити і почистити від панцирів. Цибулю почистити, нарізати маленькими кубиками. Викласти в каструлю з товстим дном і обсмажити у вершковому маслі до м'якості. Слідкуйте, аби цибуля не почала горіти. Картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками, додати в каструлю з цибулею. Влити бульйон або воду, посолити і довести до кипіння. Зменшити вогонь до середнього і варити до готовності картоплі. Коли картопля стане м'якою, влити вершки і довести до кипіння. Викласти в суп креветки, кукурудзу і плавлений сир, додати сіль і перець за смаком. Перемішати до повного розчинення сиру. Варити 5 хвилин на помірному вогні.

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