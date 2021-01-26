З чилі, бананом, кокосом: незвичайні рецепти какао

Якщо вірити легендам, какао було відкрито в шістнадцятому столітті завдяки іспанським колонізаторам. Саме вони завезли какао-порошок у Європу, де до сімнадцятого сторіччя наявність какао вдома було символом достатку господарів.

Насправді напій почали готувати ще стародавні ацтеки більше трьох тисяч років тому. Тоді його пили лише чоловіки та шамани: вони розтирали какао-боби в порошок, після чого додавали холодну воду, ваніль, гострий перець та інші спеції. Надихнувшись їхніми експериментами, редакція FoodOboz ділиться з вами небанальними рецептами какао: з перцем чилі, банановим пюре, кокосовим молоком, горіхами і цитрусами.

Якщо ж ви полюбляєте стару добру класику, то рецепти класичного какао можна подивитися тут.

Какао з чилі бадьорить і зігріває. Джерело: fromscratchfast.com

Какао з чилі

молоко – 300 мл

какао-порошок – 10 г

екстрачорний шоколад – 25 г

мелений перець чилі – на смак

ванільний цукор – на смак

Молоко довести до кипіння, але не кип'ятити. Щойно з'являться перші бульбашки, зменшити вогонь до мінімуму. Какао з'єднати з чилі, добре перемішати і поступово ввести отриману суміш в гаряче молоко, постійно помішуючи. Додати шоколад у молоко (попередньо розламати його на шматочки) і мішати, поки шоколад повністю не розчиниться Додати ванільний цукор, перемішати, знову довести до кипіння й одразу зняти з вогню.

Для какао підійдуть переспілі банани. Джерело: thedomesticdietitian.com

Бананове какао

стиглий банан – 2 шт.

какао-порошок – 3 ст. л.

молоко – 500 мл

цукор – 2 ст. л.

Банани почистити, розім'яти виделкою в пюре або подрібнити блендером. Молоко налити в каструлю, нагріти, додати какао, постійно помішуючи вінчиком. Додати бананове пюре і цукор, добре перемішати до однорідності. Довести до кипіння, але не кип'ятити. Щойно з'являться перші бульбашки, зняти з вогню і розлити по чашках.

Кокосове молоко можна приготувати самостійно. Джерело: loveandlemons.com

Кокосове какао

какао-порошок – 2 ст. л.

кокосове молоко – 150 мл

вода – 100 мл

цукор – за смаком

Молоко змішати з водою в каструлі та довести до кипіння. Щойно з'являться перші бульбашки, зменшити вогонь до мінімуму, додати какао і цукор, добре перемішати. Проварити на слабкому вогні, постійно помішуючи, пару хвилин.

Про те, як приготувати кокосове молоко вдома, можна подивитися тут.

Для приготування какао підійдуть будь-які горіхи. Джерело: honestcooking.com

Горіхове какао

молоко – 250 мл

нежирні вершки – 30 мл

какао-порошок – 2 ст. л.

смажені горіхи – жменя

мускатний горіх – дрібка

цукор або сироп – на смак

Горіхи подрібнити в крихту. Змішати з какао і мускатним горіхом. Молоко нагріти, щойно почне закипати, зменшити вогонь до мінімуму, додати какао з горіхами, постійно помішуючи. Додати цукор або сироп і проварити на повільному вогні 3 хвилини, постійно помішуючи.

Какао з чилі добре бадьорить і зігріває. Джерело: fromscratchfast.com

Цитрусове какао

молоко – 1,5 склянки

какао-порошок – 2 ст. л.

цукор – 2 ст. л. (або на смак)

мелена кориця – 1/2 ч.л.

мускатний горіх – дрібка

цедра апельсина – 1 ст. л.

Молоко довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімуму і додати всі інші інгредієнти. Варити, постійно помішуючи, на середньому вогні близько трьох хвилин.

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