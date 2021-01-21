Рецепт дня: піца на сковороді за 15 хвилин

Що приготувати на вечерю? Одвічне запитання, яке ставить більшість людей на планеті.

Редакція FoodOboz вирішила полегшити це завдання і тому кожен день ділитиметься з вами нескладними рецептами приготування тих чи інших страв. Сьогодні на порядку денному – піца, на приготування якої у вас піде 15-20 хвилин. А все тому що готувати ми її пропонуємо на сковороді.

Для тесту:

борошно – 1 склянка

кефір – 0,5 склянки

цукор – 1/3 ч. л.

сіль – 1/3 ч. л.

сода – 1/3 ч.л.

олія – 1 ст. л.

Для начинки:

томати чері

прошуто або шинка

моцарела

кетчуп чи будь-який томатний соус

свіжий шпинат або рукола

Начинка для піци може бути будь-якою. Джерело: thealmondeater.com

Приготування:

Приготувати тісто. Борошно просіяти в миску, додати соду, сіль, цукор, перемішати. Влити в миску кефір, перемішати ложкою. Коли стане важко мішати ложкою, додати олію та почати вимішувати рукою. Потім перекласти на присипаний борошном стіл і продовжити вимішувати на столі. Вимішувати доти, поки тісто не стане пластичним (воно не має бути сильно тугим). Готове тісто поділити на дві частини, кожну частину розкачати по діаметру сковороди, в якій ви будете готувати тісто. Перекласти на суху сковороду (змащувати олією не треба), рівномірно розподілити по поверхні. Поставити сковороду на плиту і смажити на невеликому вогні сковороду до рум'яного кольору. Тісто має трохи піднятися. Перевернути корж і зняти пательню з вогню. Змастити тісто кетчупом або томатним соусом. Викласти начинку і зверху розкласти нарізану шматочками моцарелу (можна замінити будь-яким твердим тертим сиром). Повернути пательню на плиту на мінімальний вогонь. Накрити кришкою і готувати, поки сир не розплавиться (хвилини 3-4).

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