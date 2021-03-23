Як приготувати нутелу вдома з семи інгредієнтів без зайвих витрат

Домашня нутела робиться з какао, молока, горіхів, цукру і кокосового масла в правильних пропорціях.

Шанувальники легендарної шоколодано-горіхової пасти можуть не тільки її купувати, а й готувати самостійно на своїй кухні. Видання Сrunchycreamysweet.com поділилося простим рецептом цих ласощів, яке можна зробити менш ніж за 30 хвилин.

З інгредієнтів нам знадобиться:

230 грамів фундука / арахісу / волоських горіхів – що більше подобається;

1 склянка цукру;

1/3 склянки какао-порошку;

2 ст. л. кокосової олії;

1 пакетик ванільного цукру;

1 ч. л. солі;

1/4 склянки подрібненого шоколаду.

Рецепт домашньої нутели unsplash.com

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 190-200 градусів за Цельсієм і поставте туди горіхи на 12-15 хвилин для прожарювання, але за ними потрібно стежити, щоб часом не згоріли.

2. Дістаньте горіхи, залиште їх на кухні на рушнику, коли вони охолонуть, зітріть лушпиння, якщо воно є. Потім подрібніть їх у блендері.

3. До горіхів додайте цукор, какао, олію, ваніль і продовжуйте перемішувати до однорідної маси.

4. Потім додайте сіль, подрібнений шоколад і знову перемішуйте до кремоподібного стану.

5. Перекладіть пасту в банку й залиште в холодильнику. Оскільки у складі є кокосова олія, перед вживанням пасту потрібно потримати за кімнатної температури деякий час, щоб вона стала м'якою.

Така нутела зберігається приблизно місяць. У ній на 100 грамів приблизно 400 ккал. Ще можна експериментувати з пастою, додаючи її в випічку та інші страви.

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