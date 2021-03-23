Как приготовить нутеллу дома из семи ингредиентов без лишних трат

Домашняя нутелла делается из какао, молока, орехов, сахара и кокосового масла в правильных пропорциях.

Поклонники легендарной шоколодано-ореховой пасты могут не только ее покупать, но и готовить самостоятельно на своей кухне. Издание Сrunchycreamysweet.com поделилось простым рецептом этого лакомства, какое можно сделать меньше, чем за 30 минут.

Из ингредиентов нам понадобится:

230 грамм фундука/арахиса/грецких орехов – что больше нравится;

1 стакан сахара;

1/3 стакана какао-порошка;

2 ст. л. кокосового масла;

1 пакетик ванильного сахара;

1 ч. л. соли;

1/4 стакана измельченного шоколада.

Рецепт домашней нутеллы unsplash.com

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 190-200 градусов по Цельсию, и поставьте туда орехи на 12-15 минут для прожарки, но за ними нужно следить, чтобы случайно не сгорели.

2. Достаньте орехи, оставьте их на кухнном полотенце, когда они остынут, сотрите шелуху, если она есть. Потом измельчите их в блендере.

3. К орехам добавьте сахар, какао, масло, ваниль и продолжайте перемешивать до однородной массы.

4. Потом добавьте соль, измельченный шоколад и снова мешайте до кремообразного состояния.

5. Переложите пасту в банку и оставьте в холодильнике. Так как в составе есть кокосовое масло, перед употреблением пасту нужно подержать при комнатной температуре некоторое время, чтобы она стала мягкой.

Такая нутелла хранится примерно месяц. В ней на 100 грамм приблизительно 400 ккал. Еще можно экспериментировать с пастой, добавляя ее в выпечку и другие блюда.

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