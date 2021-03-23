Как уберечься от гиповитаминоза в межсезонье: важные советы

Специалист пояснила, что спасаясь от гиповитаминоза, употреблять микроэлементы в таблетках не эффективно. Лучше все получать из еды.

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась у себя на странице в Instagram мыслями о весеннем периоде и самочувствии людей в это время. Она заметила, что многие жалуются на гиповитаминоз, проявляющий себя в сонливости, бессилии и других неприятных ощущениях. Но по мнению специалиста, разрекламированные таблетки мало чем помогут, и лучше насыщаться витаминами другим путем.

Светлана Фус рассказала о гиповитаминозе. Источник: instagram.com

"Во-первых, вашему организму нужны витамины и микроэлементы. И лучше, если они поступают с продуктами, а не в таблетках. Во-вторых, весной мы можем испытывать недостаток витаминов, но не столько в связи с весенним периодом, как из-за истощения организма диетами или регулярного употребления вредной пищи", – написала у себя Фус.

Она также добавила, что люди, следящие за питанием, весной не чувствуют на себе симптомов гиповитаминоза, и переносят такой период отлично.

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