Курячі ніжки як з KFC: рецепт, який легко повторити

Obozrevatel Тренди 12:00, 26.03.2021

Зробити на кухні такі ж ніжки, які продаються у KFC, дуже просто, і для цього не треба екзотичних продуктів.

Для приготування цих ласощів нам потрібне м'ясо і багато трав. Ресурс Thefoodxp.com поділився детальним рецептом ніжок. Щоб отримати потрібний результат, нам знадобляться такі інгредієнти:

Всі перераховані сухі трави по половині чайної ложки:

  • Майоран;

  • Базилік;

  • Орегано;

  • Мелений духмяний перець;

  • Часниковий порошок;

  • Шавлія;

  • Сіль;

  • Перець чилі;

  • Цибулевий порошок;

  • Паприка.

Як приготувати курячі ніжки з KFC.
pexels.com

Допоміжні речовини:

  • Курячі гомілки - 6 шт;

  • Масло для смаження у фритюрі – близько 2 літрів (але в крайньому разі можна смажити на звичайній сковороді з великою кількістю масла);

  • 1 білок;

  • Стакан борошна для панірування;

  • Столова ложка цукру і стільки ж солі;

Приготування:

1. Розігрійте фритюрницю або ж сковороду.

2. Змішайте всі спеції в одну масу, додайте туди ж борошно і цукор.

3. Умочіть м'ясо в білок і починайте ретельно обволокувати кожен шматочок в суміші. Зробіть це з усіма гомілками.

4. Дайте м'ясу постояти приблизно 5 хвилин, щоб скоринка трохи підсохла;

5. Смажте гомілки по 20 хвилин, а коли прийде час їх діставати, то промокніть їх паперовими рушниками, щоб зменшити кількість жиру.

Також джерело уточнило, що точно невідомо, що входить до складу спецій в оригінальному рецепті, але той, що описаний вище, найбільше наближений до "оригіналу".

Як писав OBOZREVATEL, існує спосіб, щоб приготувати японський класичний рамен-суп всього лише за 15 хвилин.

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