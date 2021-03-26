Куриные ножки как с KFC: рецепт, который легко повторить
Сделать на кухне такие же ножки, какие продаются в KFC, очень просто, и для этого не надо экзотических продуктов.
Для приготовления данного лакомства нам понадобится мясо и много трав. Ресурс Thefoodxp.com поделился подробным рецептом ножек. Чтобы добиться нужного результата, нам пригодятся такие ингредиенты:
Все перечисленные сухие травы по половине чайной ложки:
Майоран;
Базилик;
Орегано;
Молотый душистый перец;
Чесночный порошок;
Шалфей;
Соль;
Перец чили;
Луковый порошок;
Паприка.
Другие составляющие:
Куриные голени - 6 шт;
Масло для жарки во фритюре – около 2 литров (но в крайнем случае можно жарить на обычной сковороде с большим количеством масла);
1 белок;
Стакан муки для панировки;
Столовая ложка сахара и столько же соли;
Приготовление:
1. Разогрейте фритюрницу либо же сковороду.
2. Смешайте все специи в одну массу, добавьте туда же муку и сахар.
3. Обмакните мясо в белок и начинайте тщательно обволакивать каждый кусочек в смеси. Сделайте это со всеми голенями.
4. Дайте мясу постоять приблизительно 5 минут, чтобы корочка немного подсохла;
5. Жарьте голени по 20 минут, а когда придет время их доставать, то промокните их бумажными полотенцами, чтобы уменьшить количество жира.
Также источник уточнил, что достоверно неизвестно, что входит в состав специй в оригинальном рецепте, но тот, что описан выше, больше всего приближен к "подлиннику".
Как писал OBOZREVATEL, существует способ, чтобы приготовить японский классический рамен-суп всего лишь за 15 минут.