Куриные ножки как с KFC: рецепт, который легко повторить

Obozrevatel Тренды 12:00, 26.03.2021

Сделать на кухне такие же ножки, какие продаются в KFC, очень просто, и для этого не надо экзотических продуктов.

Для приготовления данного лакомства нам понадобится мясо и много трав. Ресурс Thefoodxp.com поделился подробным рецептом ножек. Чтобы добиться нужного результата, нам пригодятся такие ингредиенты:

Все перечисленные сухие травы по половине чайной ложки:

  • Майоран;

  • Базилик;

  • Орегано;

  • Молотый душистый перец;

  • Чесночный порошок;

  • Шалфей;

  • Соль;

  • Перец чили;

  • Луковый порошок;

  • Паприка.

Как приготовить куриные ножки с KFC.
pexels.com

Другие составляющие:

  • Куриные голени - 6 шт;

  • Масло для жарки во фритюре – около 2 литров (но в крайнем случае можно жарить на обычной сковороде с большим количеством масла);

  • 1 белок;

  • Стакан муки для панировки;

  • Столовая ложка сахара и столько же соли;

Приготовление:

1. Разогрейте фритюрницу либо же сковороду.

2. Смешайте все специи в одну массу, добавьте туда же муку и сахар.

3. Обмакните мясо в белок и начинайте тщательно обволакивать каждый кусочек в смеси. Сделайте это со всеми голенями.

4. Дайте мясу постоять приблизительно 5 минут, чтобы корочка немного подсохла;

5. Жарьте голени по 20 минут, а когда придет время их доставать, то промокните их бумажными полотенцами, чтобы уменьшить количество жира.

Также источник уточнил, что достоверно неизвестно, что входит в состав специй в оригинальном рецепте, но тот, что описан выше, больше всего приближен к "подлиннику".

Как писал OBOZREVATEL, существует способ, чтобы приготовить японский классический рамен-суп всего лишь за 15 минут.

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