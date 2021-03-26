Печінковий торт: як приготувати бюджетне частування для всієї родини
Печінковий торт готується із субпродуктів і того, що є практично на кожній кухні, але виходить він дуже смачним.
Хоча в Україні такий рецепт дуже поширений, не кожен знає всі секрети приготування цієї страви. Ресурс Momsdish.com поділився рецептом печінкового торта і уточнив, що страва характерна саме для Східної Європи.
Для приготування потрібні такі інгредієнти:
750 г яловичої або курячої печінки;
1 яйце;
130 г сметани;
120 г борошна;
Сіль / перець – за смаком;
200 г майонезу;
5 зубчиків часнику;
Рослинна олія для смаження;
Пучок кропу.
Приготування:
1. Печінку помийте, подрібніть її всю в блендері.
2. До неї додайте сметану, борошно, яйце, сіль і перець, продовжуйте перемішувати масу.
3. Розігрійте сковороду, змастіть її олією й наливайте печінкову суміш, ніби це млинці. Обсмажте в такий спосіб усю масу.
4. В окремій мисці змішайте майонез, зелень і часник.
5. Починайте робити торт із коржів, намазуючи кожен соусом і складаючи у стовпчик.
6. Зверху прикрасьте страву гілочкою кропу й залишком білої пасти.
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