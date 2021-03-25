Хачапури по-аджарски: как повторить дома рецепт сырного грузинского пирога

Хачапури по-аджарски делается из сыра и теста, а подается со свежим желтком и кусочком масла.

Рецепт этого пирога появился на ресурсе Tasteatlas.com, где подробно описан способ приготовления.

Для теста:

200 г муки;

100 мл молока;

50 мл воды;

1 чайная ложка свежих дрожжей;

1 чайная ложка соли;

2 чайных ложек подсолнечного масла, для смазки.

Как приготовить хачапури по-аджарски. Источник: pexels.com

Начинка:

300 г сыра сулугуни;

Молоко (по мере необходимости);

1 яйцо.

Приготовление:

1. Сделайте тесто из горячей воды, молока, дрожжей, соли. Смажьте его растительным маслом и оставьте подходить на 8 часов в темном месте. После этого тесто будет очень мягким, но оно не должно липнуть к рукам.

2. Разделите тесто на два шарика, снова оставьте их подходить около 90 минут.

3. Разогрейте духовку на 220 градусов по Цельсию.

4. Натрите сыр и капните в него немного молока, чтобы масса была рыхлой.

5. Шарик теста раскатайте и положите начинку, на середину. Сделайте большой пирожок и переверните его, чтобы шов был внизу. Разрежьте его вдоль и придайте пирогу форму лодочки.

6. Смажьте противень маслом и положите хачапури туда. Выпекать пирог нужно 10 или 12 минут.

7 . Достаньте пирог, разбейте яйцо, отделите желток от белка и положите его в средину хачапури, стараясь, чтобы не растекся. Смажьте бортики маслом и положите его кусочек рядом с желтком.

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