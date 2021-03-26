Печеночный торт: как приготовить бюджетное угощение для всей семьи

Печеночный торт готовится из субпродуктов и того, что есть практически на каждой кухне, но получается он очень вкусным.

Хотя в Украине такой рецепт очень распространен, не каждый знает все секреты приготовления данного блюда. Ресурс Momsdish.com поделился рецептом печеночного торта и уточнил, что оно характерно для Восточной Европы.

Как приготовить печеночный торт. Instagram кафе Tika Cake

Для приготовления нужны такие ингредиенты:

750 г говяжьей или куриной печени;

1 яйцо;

130 г сметаны;

120 г муки;

Соль/перец – по вкусу;

200 г майонеза;

5 зубчиков чеснока;

Растительное масло для жарки;

Пучок укропа.

Приготовление:

1. Печень помойте, измельчите ее всю в блендере.

2. К печени добавьте сметану, муку, яйцо, соль и перец, продолжайте перемешивать массу.

3. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и наливайте печеночную смесь, как будто это блины. Обжарьте таким образом всю массу.

4. В отдельной миске смешайте майонез, зелень и чеснок.

5. Начинайте делать торт из получившихся коржей, намазывая каждый соусом и складывая в стопку.

6. Сверху украсьте получившееся блюдо веточкой укропа и остатком белой пасты.

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