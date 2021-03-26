Печеночный торт: как приготовить бюджетное угощение для всей семьи
Печеночный торт готовится из субпродуктов и того, что есть практически на каждой кухне, но получается он очень вкусным.
Хотя в Украине такой рецепт очень распространен, не каждый знает все секреты приготовления данного блюда. Ресурс Momsdish.com поделился рецептом печеночного торта и уточнил, что оно характерно для Восточной Европы.
Для приготовления нужны такие ингредиенты:
750 г говяжьей или куриной печени;
1 яйцо;
130 г сметаны;
120 г муки;
Соль/перец – по вкусу;
200 г майонеза;
5 зубчиков чеснока;
Растительное масло для жарки;
Пучок укропа.
Приготовление:
1. Печень помойте, измельчите ее всю в блендере.
2. К печени добавьте сметану, муку, яйцо, соль и перец, продолжайте перемешивать массу.
3. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и наливайте печеночную смесь, как будто это блины. Обжарьте таким образом всю массу.
4. В отдельной миске смешайте майонез, зелень и чеснок.
5. Начинайте делать торт из получившихся коржей, намазывая каждый соусом и складывая в стопку.
6. Сверху украсьте получившееся блюдо веточкой укропа и остатком белой пасты.
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