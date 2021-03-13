Рецепт улюбленого сніданку Мерилін Монро за 2 хвилини
Голлівудська актриса Мерилін Монро свого часу була еталоном краси для багатьох людей по всьому світу. У неї в арсеналі було кілька рецептів, які допомагали зірці залишатися в чудовій формі. Один з них – коктейль з яєць, змішаних з теплим молоком.
Актриса не нехтувала сніданком, який є основним прийомом їжі. Вона віддавала перевагу ранковому прийому їжі, який не вимагає багато часу для приготування. Про це пише Woman's World.
Інгредієнти для напою:
4 курячих яйця;
2 столові ложки цукру;
300 мл теплого молока.
Спосіб приготування:
Підігріти склянку молока.
Взяти курячі яйця і відокремити жовтки від білків.
Жовтки перемішати з цукром і додати тепле молоко.
Білки збити в густу піну і додати в коктейль.
Напій розлити у високі склянки і за бажанням прикрасити шоколадною крихтою.
Як зазначала сама Мерилін, даний коктейль вона поєднувала з прийомом мультивітамінів. Свій швидкий сніданок Монро називала "незамінним для дівчини зі стрімким темпом життя".
Обід знаменитість воліла пропускати. Під час подорожей, коли доводилося зупинятися в готелі, Монро відвідувала ринки і купувала стейки, печінку і баранячі відбивні. М'ясо вона готувала власноруч в електричній духовці.
Через велику кількість м'ясних продуктів в раціоні можна сказати, що актриса харчувалася по принципам палеодіети. У раціон крім м'яса включені гриби і фрукти, які не містять крохмаль. Злакові і бобові під забороною.
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