Рецепт улюбленого сніданку Мерилін Монро за 2 хвилини

Obozrevatel FoodOboz 07:30, 13.03.2021

Голлівудська актриса Мерилін Монро свого часу була еталоном краси для багатьох людей по всьому світу. У неї в арсеналі було кілька рецептів, які допомагали зірці залишатися в чудовій формі. Один з них – коктейль з яєць, змішаних з теплим молоком.

Актриса не нехтувала сніданком, який є основним прийомом їжі. Вона віддавала перевагу ранковому прийому їжі, який не вимагає багато часу для приготування. Про це пише Woman's World.

Інгредієнти для напою:

  • 4 курячих яйця;

  • 2 столові ложки цукру;

  • 300 мл теплого молока.

Спосіб приготування:

  1. Підігріти склянку молока.

  2. Взяти курячі яйця і відокремити жовтки від білків.

  3. Жовтки перемішати з цукром і додати тепле молоко.

  4. Білки збити в густу піну і додати в коктейль.

  5. Напій розлити у високі склянки і за бажанням прикрасити шоколадною крихтою.

Яєчний коктейль тонізує та наповнює організм єнергією
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Як зазначала сама Мерилін, даний коктейль вона поєднувала з прийомом мультивітамінів. Свій швидкий сніданок Монро називала "незамінним для дівчини зі стрімким темпом життя".

Обід знаменитість воліла пропускати. Під час подорожей, коли доводилося зупинятися в готелі, Монро відвідувала ринки і купувала стейки, печінку і баранячі відбивні. М'ясо вона готувала власноруч в електричній духовці.

Через велику кількість м'ясних продуктів в раціоні можна сказати, що актриса харчувалася по принципам палеодіети. У раціон крім м'яса включені гриби і фрукти, які не містять крохмаль. Злакові і бобові під забороною.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтолог розвінчала міфи про вживанні білкових продуктів.

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