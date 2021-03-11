Дієтологиня розвіяла популярні міфи про білкову їжу

Дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, що повальне вживання їжі, багатої протеїнами, – це данина модним тенденціям. За її словами, вживання батончиків, коктейлів і йогуртів, збагачених білком, не допоможе отримати струнку фігуру.

Добавки, які рекомендуються вводити в раціон, не завжди можуть принести користь. Лікарка на своїй сторінці в Instagram дала поради, як заповнити необхідну кількість протеїнів в організмі, не вдаючись до порошкових замінників та батончиків.

Водночас Коміссарова підкреслила, що вживання достатньої кількості білків – це обов'язкова умова для здорового функціонування організму.

"Вони необхідні для росту і розвитку, допомагають рости і відновлюватися м'язам, беруть участь у роботі імунітету і регулюють безліч біохімічних реакцій, допомагають довго зберігати почуття ситості", – зазначає фахівчиня.

Вона пояснила, що підвищену кількість білку потрібно вживати людям, які активно займаються спортом – 2 грами протеїну на 1 кг ваги. А для здорового харчування досить 0,8 грамів на кілограм.

Коміссарова додала, що в середньому людина вживає від 65 до 90 грамів білка на добу, що є нормою.

Також дієтологиня вважає, що найкращими джерелами протеїнів будуть продукти тваринного і рослинного походження: м'ясо, риба, морепродукти, яйця, бобові і соєві продукти, і крупи.

"Найкраще джерело білка – це їжа, а не порошки та протеїнові батончики", – акцентувала увагу лікарка.

Вона підкреслює, що порція протеїнової їжі повинна становити ¼ розміру тарілки (приблизно розмір долоні без пальців).

Норма вживання білкових продуктів. Джерело: Instagram Альбіна Коміссарова

Експертка не бачить сенсу вживати надлишкову кількість білка без мети наростити м'язову масу. Однак максимально допустима кількість не повинна перевищувати 3 грами на кілограм маси тіла. Зазначається, що вживання протеїнів вище від норми передбачає збільшення калорійності їжі та вживання червоного м'яса. Це може бути небезпечно для людей із хворобами нирок і печінки.

Кількість білкової їжі повинна становити 1/4 розміру тарілки. Джерело: Instagram Альбіни Коміссарової

"Якщо ви буде їсти занадто багато білка, то витіснятимете з раціону інші продукти, які не менш необхідні в раціоні. Все повинно бути в міру", – пояснила Коміссарова.

Протеїнові продукти та добавки можуть бути корисні людям із високою фізичною активністю, з обмежувальною дієтою, літнім людям і вегетаріанцям.

"Найчастіше норму білка можна набрати з їжі. Наприклад, в одному яйці близько 6 грамів білка, в порції курки близько 30 грамів", – підкреслила дієтологиня.

Коміссарова порадила перед вживанням протеїнових продуктів і добавок переконатися, що немає протипоказань, дивитися на склад (особливу увагу на кількість цукру), а також не забувати про різноманітність раціону.

Скриншот. Джерело: Instagram Альбіни Коміссарової

Скріншот поста. Джерело: Instagram Альбіни Коміссарової

Скріншот поста. Джерело: Instagram Альбіни Коміссарової

Скріншот поста. Джерело: Instagram Альбіни Коміссарової

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтологиня розповіла, в яких випадках необхідно вживати вітаміни.

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