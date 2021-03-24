Рожевий лукум: як зробити турецький національний десерт вдома

Лукум містить багато цукру і його можна зберігати вдома до 20 днів.

Цей десерт, крім Туреччини, можна зустріти в Греції, Сирії, Азербайджані, Саудівської Аравії, Ізраїлі, і навіть в США. Ресурс Thethingswellmake.com поділився рецептом солодощів, який можна легко повторити вдома, не використовуючи дорогих або недоступних інгредієнтів.

Для лукума знадобиться:

2 склянки цукру;

Лимонна кислота – на кінчику ножа;

Вода – 100 мл і 150 мл;

50 г. кукурудзяного крохмалю;

Ароматизатор: рожева вода, сироп або масло;

Барвник червоного кольору – за бажанням;

Кукурудзяний крохмаль для присипки.

Як приготувати рожевий лукум вдома. відкриті джерела

Приготування:

1. Заздалегідь підготуйте формочки для лукума (підійдуть силіконові або просто заслати пергаментним папером залізні).

2. Змішайте цукор, 150 мл води і лимонну кислоту, перелийте в каструлю і доведіть до кипіння на слабкому вогні.

3. Поки сироп вариться, змішайте воду (100 мл), крохмаль і влийте його в нагріту цукрову суміш знявши її перш з плити.

4. Коли цукор змішається з крохмалем, влийте рожеву воду/сироп/масло і розмішайте. Маса в каструлі повинна загуснути.

5. Визначити густоту суміші можна так: занурте ложку в неї, а потім опустіть у склянку з водою. Якщо маса вдалася, вона миттєво застигне.

6. У загуслу масу додайте барвник і перемішайте для рівномірного кольору (вже готовий лукум все одно на виході стане напівпрозорим).

7. Коли суміш буде потрібної консистенції, зі смаком і запахом, перелийте її в форми і залиште остигати на кілька годин.

8. Починайте різати лукум на кубики, посипаючи його крохмалем, щоб вони не липли один до одного.

9. Лукум готовий для подачі.

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