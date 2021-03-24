Розовый лукум: как сделать турецкий национальный десерт дома

Лукум содержит много сахара и его можно хранить дома до 20 дней.

Этот десерт, помимо Турции, можно встретить в Греции, Сирии, Азербайджане, Саудовской Аравии, Израиле, и даже в США. Ресурс Thethingswellmake.com поделился рецептом сладости, какой можно легко повторить дома, не используя дорогих или недоступных ингредиентов.

Для лукума понадобится:

2 стакана сахара;

Лимонная кислота – на кончике ножа;

Вода – 100 мл и 150 мл;

50 г. кукурузного крахмала;

Ароматизатор: розовая вода, сироп или масло;

Краситель красного цвета – по желанию;

Кукурузный крахмал для присыпки.

Как приготовить розовый лукум дома. открытые источники

Приготовление:

1. Заранее подготовьте формочки для лукума (подойдут силиконовые или просто усланные пергаментной бумагой железные).

2. Смешайте сахар, 150 мл воды и лимонную кислоту, перелейте в кастрюлю и доведите до кипения на слабом огне.

3. Пока сироп варится, смешайте воду (100 мл), крахмал и влейте его в нагретую сахарную смесь сняв ее прежде с плиты.

4. Когда сахар смешается с крахмалом, влейте розовую воду/сироп/масло и размешайте. Масса в кастрюле должна загустеть.

5. Определить густоту смеси можно так: погрузите ложку в нее, а затем опустите в стакан с водой. Если масса удалась, она мгновенно застынет.

6. В загустевшую массу добавьте краситель и перемешайте для равномерного цвета (уже готовый лукум все равно на выходе станет полупрозрачным).

7. Когда масса будет нужной консистенции, со вкусом и запахом, перелейте ее в формы и оставьте остывать на несколько часов.

8. Начинайте резать лукум на кубики, посыпая его крахмалом, чтобы они не липли друг к другу.

9. Лукум готов для подачи.

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