Чем заменить дорогие сорта икры и получить пользу: примеры

Вместо красной или черной икры можно найти и другие ее виды, не уступающие по полезности.

С каждым годом цена для красной и черной икры увеличивается и не все себе могут позволить даже иногда лакомиться этим деликатесом. Ведь помимо вкуса она содержит массу витаминов и полезных веществ, способствующей работе иммунной системы, головного мозга, улучшает цвет кожи и ускоряет рост волос. Ресурс Moregoldfish.com перечислил те виды икры, какие можно купить за сравнительно небольшую цену и они будут такими же полезными как и дорогие аналоги.

Чем можно заменить дорогие виды икры. Источник: открытые источники

Икра минтая

Ее состав ценен содержанием фосфора, йода, железа, натрия, магния. Она показана людям с ослабленным зрением, с плохим состоянием кожи, а также при низком гемоглобине.

Икра трески

В ней есть множество веществ, укрепляющих зубы и кости, улучшает кровообращение и выводит шлаки из организма. Такая икра содержит: цинк, калий, фосфор, магний, железо и йод.

Икра щучья

Она действует как афродизиак для мужчин, а у женщин повышает либидо. Также она укрепляет иммунитет, тем самым защищая человека от инфекционных заболеваний.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал рецепт запеченного картофеля с грибами и луком, способ приготовления какого отличается простотой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!