Що додати в домашній бургер, крім котлет: 20 варіантів

Бургери домашнього приготування поєднуються з рибою, ковбасою, деякими видами овочів і соусами.

Багато любителів американської кухні стикалося з тим, щоб приготувати їжу самостійно. Що ж додати в бургер, крім котлет? Для таких гурманів OBOZREVATEL підготував добірку варіантів незвичайних добавок, за допомогою яких їжа заграє новими відтінками смаку.

Що додати в бургер, крім котлети. unsplash.com

Яйця: їх можна як смажити, так і класти в булочку відварені скибочки;

Бекон: він відмінно поєднується з хлібом, особливо якщо разом із ним будуть соуси;

Часник: особливо в теплому бургерові у вигляді дрібно порізаних шматочків або порошку ця приправа додасть новий пряний аромат;

Перець: сюди підійде болгарський або інші гострі сорти як у свіжому вигляді, так і в підсмаженому або запеченому;

Соєвий соус: ця добавка "зволожить" булочку і додасть пікантний солонуватий смак овочів або яєць всередині;

Свіжа кінза: сухі трави не підходять для поєднання з хлібом, але свіжі додадуть більше аромату і смаку;

Індичка: підсмажені скибочки м'яса або ж у вигляді котлети зроблять бургер менш жирним і легким;

Морква: деякі її не люблять у начинці, але якщо поекспериментувати з вареною або корейською, то може вийти оригінально;

Цибуля: її можна не тільки маринувати в оцті, а ще смажити і навіть карамелізувати для додавання до м'яса;

Сметана: якщо її додати трохи, то смак бургера буде відчуватися більш яскраво, особливо в поєднанні з м'ясом;

В'ялені помідори: вони дадуть булочці незвичайний кисло-солодкий аромат;

Гриби: в начинці його скибочки будуть давати смак, текстуру і новий відтінок запаху;

Салямі та інші види ковбас: м'ясні вироби просто створені для того, щоб їх додавали в бургери або в піцу;

Мікрозелень: молоді паростки з насіння збагатять будь-яку страву вітамінами і свіжим запахом;

Сир: головний принцип – він повинен плавитися, тому підходить чеддер, брі, моцарела або навіть рікота, фета, гауда, пармезан. Також можна піти на експерименти з плавленим;

Гуакамоле: соус з авокадо підійде для легких начинок (курка, нежирна яловичина, риба) або зовсім для веганських варіантів;

Йогуртовий соус: для нього досить подрібнити базилік, м'яту або петрушку і змішати з невеликою кількістю основи. Ідеальний для поєднання з курячим м'ясом;

Риба: сюди підійде солона, смажена або навіть консервована. Вона буде поєднуватися з пряними травами, соусами і сиром;

Креветки: вони підходять до руколи та інших трав у легких видах бургера;

Ананас: часто така начинка трапляється в овочевих варіантах, але можна й експериментувати. Він поєднується з медово-гірчичним соусом.

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