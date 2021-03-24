Что добавить в домашний бургер, кроме котлет: 20 вариантов

Бургеры домашнего приготовления сочетаются с рыбой, колбасой, некоторыми видами овощей и множеством соусов.

Любители американской кухни сталкивались с тем, чтобы приготовить еду самостоятельно. Что же добавить в бургер кроме котлет? Для таких гурманов OBOZREVATEL подготовил подборку вариантов необычных добавок, с помощью которых пища заиграет новыми оттенкам вкуса.

Что добавить в бургер кроме котлеты. unsplash.com

Яйца: их можно как зажаривать, так и класть в булочку отваренные ломтики;

Бекон: он отлично сочетается с хлебом, особенно если вместе с ним будут соусы;

Чеснок: особенно в теплом бургере в виде мелко порезанных кусочков или порошка эта приправа добавит новый пряный аромат;

Перец : сюда подойдет болгарский или другие острые сорта как в свежем виде, так и в поджаренном или запеченном;

Соевый соус: эта добавка "увлажнит" булочку и придаст пикантный солоноватый вкус овощам или яйцам внутри;

Свежая кинза: сухие травы не подходят для сочетания с хлебом, но свежие добавят больше аромата и вкуса;

Индейка: поджаренные ломтики мяса или же в виде котлеты сделает бургер менее жирным и легким;

Морковь: некоторые ее не любят в начинке, но если поэкспериментировать с вареной или корейской, то может получиться оригинально;

Лук: его можно не только мариновать в уксусе, а еще жарить и даже карамелизировать для добавления к мясу;

Сметана: если ее добавить немного, то вкус бургера будет ощущаться более ярко, особенно в сочетании с мясом;

Вяленые помидоры: они дадут булочке необычный кисло-сладкий аромат;

Грибы: в начинке его ломтики будут давать вкус, текстуру и новый оттенок запаха;

Салями и другие виды колбас: мясные изделия просто созданы для того, чтобы их добавляли в бургеры или в пиццу;

Микрозелень: молодые ростки из семян обогатят любое блюдо витаминами и свежим запахом;

Сыр: главный принцип – он должен плавиться, поэтому подходит чеддер, бри, моцарелла или даже рикотта, фета, гауда, пармезан. Также можно пойти на эксперименты с плавленным;

Гуакамоле: соус из авокадо подойдет для легких начинок (курица, нежирная говядина, рыба) или вовсе для веганских вариантов;

Йогуртовый соус: для него достаточно измельчить базилик, мяту или петрушку и смешать с небольшим количеством основы. Идеальный для сочетания с куриным мясом;

Рыба: сюда подойдет соленая, жареная или даже консервированная. Она будет сочетаться с пряными травами, соусами и сыром;

Креветки: они подходят к рукколе и другим травам в легких видах бургера;

Ананас: часто такая начинка встречается в овощных вариантах, но можно и экспериментировать. Он сочетается с медово-горчичным соусом.

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