Що може статися, якщо щодня їсти попкорн: користь і шкода від такої їжі
Попкорн люблять за те, що він легкий, хрусткий і ситний. Однак важливо знати більше про його властивості, переваги й недоліки.
Сучасні технології дійшли до того, що на полицях магазинів можна побачити не тільки солоний або солодкий попкорн, а ще й із іншими смаками. Для когось це серйозний недолік, тому що у складі є хімічні речовини. Але деякі все одно люблять і охоче його купують. Як повідомляє видання Watchman, переваги такої закуски ось у чому.
Поживна цінність
Попкорн містить вітаміни B1, B3 і B6, які грають роль у підтримці здорового тонусу і процесів життєдіяльності. У 100 грамах міститься приблизно 370 ккал, але цієї кількості цілком достатньо для насичення, тому з ним легко схуднути.
Прискорення метаболізму
Кукурудза містить багато білків і вітамінів, що відповідають за обмінні процеси в тілі людини.
Профілактика цукрового діабету
Завдяки вмісту клітковини, що сприяє зниженню цукру в крові, попкорн може захищати організм від його шкідливої дії.
Але є свої мінуси в ньому:
Алергія
Особливо це може бути небезпечно для дітей, оскільки ні дитина, ні батьки можуть не зрозуміти відразу, від чого стало погано і не вжити заходів. Також і у дорослих людей може бути на нього реакція.
Лушпиння в зубах
Деякі частинки від попкорну можуть бути такими дрібними, що, коли потрапили в зуби, їх складно звідти дістати, а це викликає неприємні відчуття.
Хімічні домішки
Вони можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, а також призвести до зневоднення. Рекомендується віддавати перевагу просто солоному або солодкому попкорну. В ідеалі краще готувати його вдома на сковороді.
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