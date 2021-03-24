Что будет, если каждый день есть попкорн: польза и вред от него

Попкорн любят за то, что он легкий, хрустящий и сытный. Однако важно знать больше про его свойства, достоинства и недостатки.

Современные технологии пришли к тому, что на полках магазинов можно увидеть не только соленый или сладкий попкорн, а еще с другими вкусами. Для кого-то это серьезный недостаток, потому что в составе есть химические вещества. Но некоторые все равно любят и охотно его покупают. Как сообщает издание Watchman, преимущества такой закуски в следующем.

Питательная ценность

Попкорн содержит витамины B1, B3 и B6, которые играют роль в поддержке здорового тонуса и процессов жизнедеятельности. В 100 граммах содержится приблизительно 370 ккал, но этого количества более чем достаточно для насыщения, поэтому с ним легко похудеть.

Ускорение метаболизма

Кукуруза содержит много белков и витаминов, отвечающие за обменные процессы в теле человека.

Профилактика сахарного диабета

Благодаря содержанию клетчатки, способствующей снижению сахара в крови, попкорн может защищать организм от его вредоносного действия.

У попкорна есть как преимущества, так и недостатки unsplash.com

Но есть свои минусы в нем:

Аллергия

Особенно это может быть опасно для детей, так как ни ребенок, ни родители могут не понять сразу, от чего стало плохо и не принять меры. Также и у взрослых людей может быть на него реакция.

Шелуха в зубах

Некоторые частички от попкорна могут быть такими мелкими, что попадая в зубы их сложно оттуда достать, а это вызывает неприятные ощущения.

Химические добавки

Они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также привести к обезвоживанию. Рекомендуется отдавать предпочтение просто соленому или сладкому попкорну. В идеале лучше готовить его дома на сковороде.

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