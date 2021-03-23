Как сделать постный майонез без яиц и молока: пошаговый рецепт. Видео

Постный майонез не содержит молока или яиц, но по вкусу он ничем не уступает тому, который приготовлен по классическому рецепту.
Для тех, кто постится, этот соус разбавит повседневный рацион и изменит вкус изрядно надоевших макарон или картошки. На своей странице в Facebook победительница шоу "Мастер-шеф" Елизавета Глинская поделилась оригинальным рецептом майонеза (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Особенность рецепта Глинской в том, что содержит аквафабу. Это такая вязкая жидкость, какая получающаяся после варки бобовых культур. Часто на нее заменяют яичный белок, потому что у них похожая консистенция.
Итак, что нужно для приготовления постного майонеза:
60 мл аквафабы;
150 мл растительного масла (рафинированного);
Соль (по вкусу);
1 ч. л. горчицы;
1 ч. л. меда;
Лимонный сок (по вкусу).
Рецепт:
1. Смешайте с помощью погружного блендера аквафабу, мед и горчицу.
2. Продолжайте взбивать смесь, тонкой струйкой вливая растительное масло.
3. Когда масса будет уже похожей на майонез, добавьте лимонный сок и соль, если требуется.
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