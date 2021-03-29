Великоднє ягня від королівського шеф-кухаря: як уникнути популярних помилок

Зіпсувати смак запеченого ягняти може не тільки неправильно вибране м'ясо, а й якість картоплі.

Кухар королівської сім'ї Джеф Бейкер поділився з читачами британського видання The Sun деякими порадами з приготування традиційного запеченого ягняти, уникаючи популярних помилок.

Як приготувати пасхальне ягня. unsplash.com

За словами Бейкера, якість приготованого м'яса залежить від таких факторів:

Вибір приправ для баранини

Якщо м'ясо готується на грилі, то до нього підійде оливкова олія, розмарин і морська сіль. Також не завадить додати до страви сік лимона і спаржу як гарнір. Головне не перестаратися, щоб смак ніжного м'яса не перебити надлишком спецій.

Як перевірити готовність страви

Це можна зробити щипцями, штовхаючи ними шматок. Якщо він став твердим, то це означає, що присмажився і можна діставати з духовки.

Якість картоплі

Кухар каже, що картоплю до м'яса потрібно вибирати молоду, а не стару, це в рази поліпшить якість і смак готової страви. Але важливо, не смажити або запікати овочі на великому вогні, тому що в такому випадку середина буде сира, а краї підгорілі.

Скільки готувати в духовці

За словами шефа, 30 хвилин запікання за температурі 200 градусів буде досить. Але важливо кожні 15 хвилин дивитися на м'ясну скоринку, щоб вона не підгоріла.

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