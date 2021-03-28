Полезен ли чайный гриб на каждый день: специалисты все разложили по полочкам

Чайный гриб, или комбуча, может быть как очень полезным, так и вредным, в зависимости кто и для каких целей его употребляет.

Знаменитый напиток из ферментированного чая с сахаром имеет китайское происхождение. Об этом сообщает научная статья на ресурсе Оnlinelibrary.wiley.com. Оттуда чайный гриб разошелся по всему миру и стал популярным благодаря своим свойствам: он выводит токсины, содержит пробиотики и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Но у чайного гриба есть не только сторонники, но и критики. Они мотивируют вред такого напитка тем, что он содержит уксуснокислые бактерии, вредящие зубам, а еще в нем содержится немного алкоголя.

Полезен или вреден чайный гриб. Источник: unsplash.com

Диетолог Александра Разаренова дала свой комментарий по поводу пользы и вреда данного напитка. Об этом пишет Style.rbc.ru.

"Я бы порекомендовала пить чайный гриб с осторожностью людям, имеющим повышенную кислотность желудка и заболевания желудочно-кишечного тракта, а также воздержаться от употребления беременным и кормящим женщинам. В день допустимо пить 1-2 стакана охлажденного напитка. Желательно, после еды спустя 1,5-2 часа. После двух месяцев употребления лучше сделать перерыв до трех недель", – сказала Разаренова.

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