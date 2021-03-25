Як приготувати печиво "Драконячі яйця" з "Гри престолів": рецепт
"Яйця драконів" із серіалу "Гра престолів" можна зробити у вигляді горіхово-шоколадного печива.
Рецептом оригінального частування поділилася користувачка соціальної мережі Pinterest Фелісія Варго. Вона розповіла, як за годину зробити вівсяне печиво з арахісом і шоколадом, яке буде нагадувати про улюблений багатьма серіал.
Для цього знадобляться такі інгредієнти:
120 г вершкового масла;
130 мл молока;
40 г какао-порошку;
230 г арахісового масла;
склянка вівсяних пластівців;
1 чайна ложка ванільного цукру;
3 склянки цукрової пудри;
половина склянки нарізаного мигдалю пластинками.
Приготування:
1. У сотейнику змішайте вершкове масло, молоко і какао, поставте масу на середній вогонь і доведіть до кипіння.
2. Після цього вмішайте туди вівсяні пластівці та арахісове масло.
3. Висипте половину цукрової пудри в сотейник і перемішайте. Суміш повинна вийти досить густою, але не липкою. Якщо вона не така, то додайте ще цукру.
4. Відщипніть від тіста шматок розміром зі столову ложку, надайте йому форму яйця, і зробіть це з усією масою.
5. Втисніть пластинки мигдалю в кожне "яйце", щоб воно було схожим на лусочки.
6. Дайте печиву остаточно охолонути і підсохнути. Його випікати не потрібно.
Як писав OBOZREVATEL, щоб приготувати лукум у домашніх умовах, не потрібно багато сил, часу або будь-яких дорогих продуктів.