Как приготовить печенье "Драконьи яйца" из "Игры престолов": рецепт

"Яйца драконов" из сериала "Игры престолов" можно сделать в виде орехово-шоколадного печенья.

Рецептом оригинального угощения поделилась пользовательница социальной сети Pinterest Фелисия Варго. Она рассказала, как за час сделать овсяное печенье с арахисом и шоколадом, которое будет напоминать про любимый многими сериал.

Как приготовить "Драконьи яйца" из "Игры престолов". Pinterest Фелисии Варго

Для этого понадобятся следующие ингредиенты:

120 г сливочного масла;

130 мл молока;

40 г какао-порошка;

230 г арахисового масла;

Стакан овса;

1 чайная ложка ванильного сахара;

3 стакана сахарной пудры;

Половина стакана нарезанного миндаля пластинками.

Приготовление:

1. В сотейнике смешайте сливочное масло, молоко и какао, поставьте массу на средний огонь и доведите до кипения.

2. После этого вмешайте туда овсяные хлопья и арахисовое масло.

3. Высыпьте половину сахарной пудры в сотейник и перемешайте. Смесь должна выйти достаточно густой, но не липкой. Если она не такая, то добавьте еще сахара.

4. Отщипните от теста кусок размером со столовую ложку и скатайте из него яйцо, и проделайте это со всей массой.

5. Вдавите пластинки миндаля в каждое "яйцо", чтобы оно было похожим на чешуйки.

6. Дайте печенью окончательно остыть и подсохнуть. Его выпекать не нужно.

Как писал OBOZREVATEL, чтобы приготовить лукум в домашних условиях, не нужно много сил, времени или каких-либо дорогих продуктов.