Заморозка грибів на зиму: що не варто робити та скільки їх можна зберігати

Заморозка грибів на зиму – простий процес, на перший погляд. Проте насправді важливо знати декілька головних нюансів, які можуть вплинути на зберігання та структуру продукту.

Як пише видання Telegraf.by, до обробки грибів потрібно приступити одразу ж після збирання урожаю в лісі, щоб запобігти розвитку гнильних процесів. Вони можуть виникнути через неправильне зберігання продукту, наприклад, в пакеті або ж у відрі. Як наслідок – утворення отруйних речовин.

Так, спочатку гриби треба почистити і добре промити. Лисички варто обсмажити перед заморожуванням. У маслюків – видалити шкірку з капелюшків. А ось боровики не вимагають обробки перед заморожуванням. Їх просто потрібно протерти вологою тканиною, поділити на порції та ретельно запакувати, інакше вони втратять смак.

Гриби потрібно гарно почистити. Zidmarket.com.ua

Відзначимо, заморожені гриби зберігають свої якості протягом декількох місяців. Втім, вони можуть бути придатні до споживання і навіть до початку наступного сезону збору лісового врожаю. Головне – не заморожувати їх вдруге.

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