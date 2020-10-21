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Українські суперфуди на осінь: що обов'язково потрібно включити в раціон

1.9т
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В осінній період тілу, як ніколи, потрібне підживлення у вигляді вітамінів та мікроелементів, які повинні підготувати його до холодів. Тому експертка з правильного харчування Наталія Мічковська радить включити у свій раціон суперфуди.

Докладно про те, чим саме харчуватися цієї осені, фахівчиня поділилася на особистій сторінці в Instagram. Мічковська розповіла про українські аналоги продуктів під терміном "суперфуд", який став уже світовим трендом.

За словами експертки, восени слід включити у свій раціон продукти з високим вмістом вітамінів А і С. Адже вони необхідні для нормальної роботи імунної системи. Продукти з вмістом вітаміну А – гарбуз, петрушка, перець, жовток, печінка тріски.

Українські суперфуди на осінь: що обов'язково потрібно включити в раціон

Продукти з вмістом вітаміну С – броколі, цвітна і брюссельська капуста, буряк. Крім того, Мічковська радить робити восени напої з шипшини та калини.

Українські суперфуди на осінь: що обов'язково потрібно включити в раціон
Чай із шипшини
Чай із шипшини. Джерело: golos.ua

Також експертка зазначила, що українським аналогом суперфудів є й продукти багаті цинком – квасоля, насіння гарбуза, горіхи.

"Також не забудьте додати у свій осінній раціон пребіотики – часник і квашену капусту", – підсумувала Мічковська.

Українські суперфуди на осінь: що обов'язково потрібно включити в раціон

Суперфуд – умовне позначення натуральних продуктів рослинного походження з великим запасом вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Їхній список дуже широкий і періодично поповнюється новими найменуваннями. Світовими лідерами є ягоди годжі та асаї, сирі кавові й какао-боби, насіння Чіа та кіноа.

Українські суперфуди на осінь: що обов'язково потрібно включити в раціон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо 6 найкращих продуктів для профілактики грипу восени.

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Автор
Юля Ухіна Юля Ухіна
Тег
продукти
Джерело
Джерело: https://www.instagram.com/p/CGh4BrzAuZw/
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