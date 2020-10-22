Заморозка грибов на зиму: что не стоит делать и сколько их можно хранить

Заморозка грибов на зиму – простой процесс, на первый взгляд. Однако на самом деле важно знать несколько главных нюансов, которые могут повлиять на хранение и структуру продукта.

Как пишет издание Telegraf.by, к обработке грибов нужно приступить сразу же после сбора урожая в лесу, чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов. Они могут возникнуть из-за неправильного хранения продукта, например, в пакете или в ведре. Как следствие – образования ядовитых веществ.

Так, сначала грибы надо почистить и хорошо промыть. Лисички стоит обжарить перед замораживанием. У маслят – удалить кожицу со шляпок. А вот боровики не требуют обработки перед замораживанием. Их просто нужно протереть влажной тканью, разделить на порции и тщательно упаковать, иначе они потеряют вкус.

Грибы нужно хорошо почистить. Zidmarket.com.ua

Отметим, замороженные грибы сохраняют свои качества в течение нескольких месяцев. Впрочем, они могут быть пригодны к употреблению и даже до начала следующего сезона сбора лесного урожая. Главное – не замораживать их вторично.

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