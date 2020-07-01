Цукіні на грилі

FoodOboz 11:00, 1.07.2020

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв з сезонних продуктів. Сьогодні пропонуємо найпростіший та смачний спосіб приготувати цукіні від фудблогера Оксани @vkusno_ob_italii.

"Дачний сезон вже давно стартував і, думаю, цей овочевий гарнір вам буде дуже до речі, - пише Оксана. – Він прекрасно підходить і до м'ясних, і до рибних страв. Можна приготувати заздалегідь, на наступний день - ще смачніше!"

Складові

  • 4 цукіні

  • листочки свіжої м'яти (або / і базилік, орегано)

  • оливкова олія

  • білий винний або яблучний оцет (за смаком)

  • 3 зубчики часнику

  • сіль, чорний перець

  • гострий перець (за бажанням)

Приготування

  1. Нарізати цукіні кружечками і посмажити на грилі/сковороді-гриль з двох боків.

  2. Скласти в миску, додати крупно нарізаний часник, подрібнені листочки м'яти, кружечки гострого перцю.

  3. Посолити, поперчити, скропити оцтом і заправити оливковою олією.

  4. Перемішати. Перед подачею бажано дати настоятися кілька годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, випічка - це наука. І в залежності від того, наскільки ефективними були ваші вчителі природничих наук – ця наука може бути лякаючою або захоплюючою.

"Не дозволяйте кошмарів хімії відлякувати вас. Розуміння механіки звичайних інгредієнтів у випічці не так вже й складно, а віддача від цього реальна і результат заслуговує найвищих оцінок", - стверджує Грейс Сіммонс, письменниця з Сан-Франциско, колишній кухар і гуру здорової їжі.

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