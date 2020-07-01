Цукіні на грилі
OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв з сезонних продуктів. Сьогодні пропонуємо найпростіший та смачний спосіб приготувати цукіні від фудблогера Оксани @vkusno_ob_italii.
"Дачний сезон вже давно стартував і, думаю, цей овочевий гарнір вам буде дуже до речі, - пише Оксана. – Він прекрасно підходить і до м'ясних, і до рибних страв. Можна приготувати заздалегідь, на наступний день - ще смачніше!"
Складові
4 цукіні
листочки свіжої м'яти (або / і базилік, орегано)
оливкова олія
білий винний або яблучний оцет (за смаком)
3 зубчики часнику
сіль, чорний перець
гострий перець (за бажанням)
⠀ Приготування
Нарізати цукіні кружечками і посмажити на грилі/сковороді-гриль з двох боків.
Скласти в миску, додати крупно нарізаний часник, подрібнені листочки м'яти, кружечки гострого перцю.
Посолити, поперчити, скропити оцтом і заправити оливковою олією.
Перемішати. Перед подачею бажано дати настоятися кілька годин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, випічка - це наука. І в залежності від того, наскільки ефективними були ваші вчителі природничих наук – ця наука може бути лякаючою або захоплюючою.
"Не дозволяйте кошмарів хімії відлякувати вас. Розуміння механіки звичайних інгредієнтів у випічці не так вже й складно, а віддача від цього реальна і результат заслуговує найвищих оцінок", - стверджує Грейс Сіммонс, письменниця з Сан-Франциско, колишній кухар і гуру здорової їжі.