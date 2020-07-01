Цуккини на гриле
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем простейший и вкусный способ приготовить цуккини от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.
"Дачный сезон уже давно стартовал и, думаю, этот овощной гарнир вам будет очень кстати, - пишет Оксана.– Он прекрасно подходит и к мясным, и к рыбным блюдам. Можно приготовить заранее, на следующий день - ещё вкуснее!"
Ингредиенты
4 цуккини
листики свежей мяты (или/и базилик, орегано)
оливковое масло
белый винный или яблочный уксус (по вкусу)
3 дольки чеснока
соль, чёрный перец
острый перец (по желанию)
⠀Приготовление
Нарезать цуккини кружочками и пожарить на гриле/сковороде-гриль с двух сторон.
Сложить в миску, добавить крупно нарезанный чеснок, измельчённые листики мяты, кружочки острого перца.
Посолить, поперчить, сбрызнуть уксусом и заправить оливковым маслом.
Перемешать. Перед подачей желательно дать настояться пару часиков.
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