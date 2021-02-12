У Китаї створили куряче м'ясо з горіхового білка

Стартап Haofood з Шанхая створив лінійку продуктів на основі арахісового білка. Свій продукт розробники називають "веганскою куркою".

Головною метою фахівців Haofood було створення м'яса без використання сої та інших видів бобів. Тому вони протестували широкий спектр рослинних білків, пише видання Green Queen.

У результаті численних експериментів компанія розробила власний унікальний метод створення модифікованого текстурованого арахісового білка, який надає продуктам текстуру і смак, що нагадують м'ясо курки.

"Ми хочемо допомогти скоротити споживання м'яса у світі, але при цьому не хочемо відмовлятися від задоволення, яке ми отримуємо від звичних нам страв. Ось чому ми розробляємо м'ясо на рослинній основі, яке ідеально підходить для того, щоб готувати веганські аналоги страв зі смаженої курки", – розповіла сказала Астрід Праджа, співзасновник HaoFood.

На даний момент стартап завершив перший етап розробки продуктів, зокрема "курячі" нагетси, відбивні і попкорн на рослинній основі. Фахівці компанії запевняють, що на смак ці продукти нічим не поступаються справжньому курячому м'ясу. Зараз у компанії займаються розробкою веганскої "смаженої курки".

У планах стартапу – залучити 1,5 мільйона доларів інвестицій та вийти на міжнародний ринок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська компанія Eat Me At почала виробництво фаршу на рослинній основі. На смак таке м'ясо ідентично звичайній яловичині.