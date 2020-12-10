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В Україні почали виробництво штучного м'яса

1.8т
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Українська компанія Eat Me At розпочала виробництво фаршу, виготовленого на рослинній основі. За смаком таке м'ясо ідентично звичайному.

М'ясо на основі рослин почали розробляти в Сполучених Штатах Америки майже 10 років тому. У 2018-му, коли його вже можна було придбати в супермаркетах і спробувати в місцевих ресторанах, засновник Eat Me At Андрій Черуха поїхав до США з метою спробувати і привезти зразки в Україну, пише Мind.ua.

"За два роки, починаючи з 2018-го, я познайомився з десятками технологів з різних країн, ми зробили сотні тестів, рецептур фаршу, виробили власні технології виготовлення, перш ніж досягти продукту, який нам повністю сподобався", – говорить Черуха.

Масове виробництво штучного м'яса компанія запустила кілька місяців тому. За словами засновника стартапу, для "м'ясного" смаку і вирішення проблеми дефіциту заліза до складу додають мінерали, що видобуваються природним шляхом з міцелію Коджі – так називається різновид грибів, які часто використовують в азійській кухні для бродіння та ферментації продуктів.

Засновник Eat Me At Андрій Черуха.
Засновник Eat Me At Андрій Черуха. Джерело: Facebook / Eat Me At

Склад рослинного фаршу від Eat Me At:

  • Основа: текстурований соєвий білок, багатий на рослинні білки.

  • За смак відповідають дріжджові екстракти, які виготовляються з неактивних дріжджів, вони в своєму складі дуже багаті білками і вітамінами групи В.

  • Для присмаку м'яса і вирішення проблеми дефіциту заліза в раціоні у склад додають мінерали Коджі, які видобуваються природним шляхом з міцелію Коджі.

  • Аби скріпити фарш у стабільну масу використовується метилцелюлоза, яка за властивостями схожа на желатин.

  • Для жирності додається кокосову та соняшникову олію.

  • Колір м'яса імітує сік буряка і натуральний барвник з карамелі.

Виробники кажуть, що з їхньої продукції можна готувати як котлети і тефтелі, так і начинку для пирогів і вареників, а також будь-які страви, де потрібен м'ясний фарш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені в США заявили, що відмова від червоного м'яса на користь рослинних джерел білка призводить до зниження ризику хвороб серця. А невеликі порції продуктів з переробленого м'яса, таких як бекон, ковбаса і сосиски, збільшують ризик передчасної смерті на 20%.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Місце
Україна
Тег
м'ясо
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