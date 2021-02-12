В Китае создали куриное мясо из орехового белка

Стартап Haofood из Шанхая создал линейку продуктов на основе арахисового белка. Свой продукт разработчики называют "веганской курицей".

Главной целью специалистов Haofood было создать мясо без использования сои и других видов бобов. Поэтому они протестировали широкий спектр растительных белков, пишет издание Green Queen.

В результате многочисленных экспериментов компания разработала собственный уникальный метод создания модифицированного текстурированного арахисового белка, который придает продуктам текстуру и вкус, напоминающие мясо курицы.

"Мы хотим помочь сократить потребление мяса в мире, однако при этом не хотим отказываться от удовольствия, которое мы получаем от привычных нам блюд. Вот почему мы разрабатываем мясо на растительной основе, которое идеально подходит для того, чтобы готовить веганский аналог блюд из жареной курицы", – рассказала Астрид Праджого, соучредитель HaoFood.

На данный момент стартап завершил первый этап разработки продуктов, включая "куриные" наггетсы, отбивные и попкорн на растительной основе. Специалисты компании уверяют, что по вкусу эти продукты ничем не уступают настоящему куриному мясу. Сейчас в компании занимаются разработкой веганской "жареной курицы".

В планах стартапа – привлечь 1,5 миллиона долларов инвестиций и выйти на международный рынок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская компания Eat Me At начала производство фарша на растительной основе. По вкусу такое мясо идентично обычной говядине.