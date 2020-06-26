У Неаполі тісто для пасти замішували ногами: 7 фактів про макарони і їхнє походження

Макарони, які Італія подарувала світу, вже давно стали одною з найулюбленіших страв на планеті. Для італійців це не просто продукт – це сім'я, культура, хороша їжа.

Однак і на Апеннінах мало хто знає достовірну інформацію про походження макаронів, але ж їх історія налічує тисячі років.

Видання Lifegate опублікувало цікаву інформацію про походження італійської пасти.

Перша паста – це предок лазаньї

Лазанья відома ще з часів Римської імперії Getty

Важко з упевненістю сказати, хто та коли винайшов макарони. Це, безумовно, їжа давнього походження таі середземноморських традицій. Перший доказ існування пасти знайдено в одній з робіт давньогрецького драматурга Арістофана, який жив в п'ятому столітті до нашої ери. Він описав тип пасти, подібний до равіолі, які ми знаємо сьогодні. У працях авторів періоду Римської імперії часто згадується "Лагана", за описом дуже схожа на нинішню лазанью, або суміш води та муки з твердих сортів пшениці, що нарізана на більш-менш широкі смужки, а потім фарширована овочами або м'ясом. Серед тих, хто згадував у своїх працях цю страву, поет Горацій, що жив в першому столітті до нашої ери, та письменник Апиций, якому приписується De Re Coquinaria, свого роду книга рецептів римської кухні першого століття нашої ери.

Першими приготували сушені пшеничні макарони араби

Спагеті придумали на Сицилії Getty

З падінням Римської імперії сліди макаронів губилися протягом декількох сотень років, поки араби не відкрили для себе цю їжу. До цього пшенична паста була виключно свіжою їжею; в дев'ятому столітті в північній Африці макарони висушувалися на сонці, щоб зменшити вміст води та зробити їх більш міцними. Винахід сухої пасти обумовлено, як уже згадувалося, необхідністю отримання продукту, який можна зберігати довше, особливо під час подорожей іта дослідницьких поїздок. Це була ідеальна їжа, джерело енергії та поживних речовин, для тих, кому довелося довго подорожувати. Рецепт сушених макаронів араби поширили в Сицилії та Середземномор'ї під час свого панування. З пшениці та злаків, які в достатку росли на острові, було отримано борошно, а з нього - макаронні вироби, які, як розповідає арабський історик аль-Ідрісі в 1154 році, були висушені в формі дроту, які можна вважати родоначальником спагетті.

Паста, солодка страва

В кінці XV століття макарони вироблятися в Сицилії, Лігурії, Кампанії, але їх споживали виключно знатні люди, які могли заплатити високу ціну. Пасту вживали з овочами та м'ясом, а також з кисло-солодкими поєднаннями. В історичних документах, що розповідають про банкети багатих неаполітанців, описані такі страви як неаполітанські макарони, обсмажені з медом та цукром або приготовані в молоці з маслом і корицею.

Відкриття томатної пасти та винахід вилки

У сімнадцятому столітті, завдяки механізації деяких виробничих процесів, виробництво макаронних виробів розширилося, ціни знизилися, і продукт став доступний багатьом людям. У цей період в Неаполі з'явилися перші томати, які спочатку використовувалися тільки як декоративна рослина, але незабаром виявилися дуже смачними в поєднанні з макаронами. З того часу паста з томатним соусом користується популярністю у простого народу, вона продається на вулиці за дешевою ціною та з'їдається за допомогою рук з паперової упаковки. Тільки коли камергер двору Неаполітанського королівства Дженнаро Спадаччіні винаходить вилку, запропонувавши використовувати замість двох зубів чотири, навіть дворяни починають їсти макарони з помідорами.

У стародавні часи пасту розминали ногами

Зазвичай, представляючи процес приготування пасти, ми бачимо руки, які замішують воду і борошно, рухи, які є майже ритуалом, в якому багато хто сьогодні знаходять джерело розслаблення від стресу. Однак свого часу макарони також місили ногами, щоб отримати тісто чудової якості. У Неаполі в вісімнадцятому та на початку дев'ятнадцятого століття робітники, що займаються виробництвом макаронних виробів, місили тісто, розминаючи його ногами. Однак ця практика була заборонена по гігієнічним причинам в 1833 році королем Бурбоном Фердинандом II, який доручив інженеру знайти альтернативний спосіб приготування макаронів.

Граньяно, місто пасти

Макарони в Граньяно роблять уже 500 років Getty

Для багатьох макарони означають Граньяно. Історія, яка пов'язує це місто в провінції Неаполь з макаронами, має давнє походження. В кінці шістнадцятого століття в цьому районі з'явилися перші сімейні макаронні фабрики, серед яких відома макаронна фабрика, яка згодом виросла і продовжує нині вести бізнес, дотримуючись стандартів якості. Король Бурбон Фердинанд II подбав про зміцнення зв'язку між Граньяно та символічною їжею італійського столу, коли 12 липня 1845 він надав макаронним фабрикам Граньяно високий привілей забезпечувати двір довгою пастою. З тих пір Граньяно став містом макаронів. В середині 1800-х років налічувалося понад сто макаронних фабрик. У двадцятому столітті конкуренція з боку макаронних фабрик на півночі скоротила число підприємств в Граньяно. Але всі фабрики, які продовжують працювати, відрізняються особливим мистецтвом робити макарони.

Про якість макаронних виробів також судять за зовнішнім виглядом

Як зрозуміти, чи гарна паста, перед її вживанням? Коли виробник поміщає макарони в упаковку з прозорими деталями, це вже перша ознака якості. Прозора упаковка дозволяє перевірити, чи має паста правильну пористість. Що стосується кольору, то вишукані макарони повинні мати однорідний янтарно-жовтий колір, без світлих або темних точок. Наявність білих точок вказує на дефект гідратації крупи. Чорні точки вказують на наявність фрагментів висівок, що не усуваються при подрібненні. Якісні макарони з непросіяного борошна повинні мати однорідний коричневий колір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо подивитися правді в очі, величезна кількість людей любить піцу. Але коли тісто, сир, соус і різні добавки зібрані разом, така їжа стає небезпечною для здоров'я.

Вона може уповільнювати метаболізм, викликати млявість і збільшувати ризик серцевих захворювань

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