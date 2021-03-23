У салат або намазати на хліб: весняний рецепт зеленого соусу з йогуртом

Щоб зробити зелений весняний соус, знадобиться менш ніж 10 хвилин, і для цього потрібен йогурт, шпинат і спеції.

Рецепт цієї закуски має грецьке походження, але в кожній країні є і своя варіація такого частування. Ми пропонуємо один із найпростіших і швидких способів зробити оригінальну страву, інструкцією приготування якої поділилося видання Prevention.com.

Простий рецепт соусу зі шпинатом. pinterest.com

Інгредієнти:

1 ст. л. оливкової олії;

дрібно порізана 1 маленька цибулина;

великий дрібно подрібнений 1 зубчик часнику;

230 грамів розмороженого листа шпинату, віджатого досуха;

200 грамів грецького йогурту;

гілочка дрібно порізаної свіжої м'яти;

лимонний сік, сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Цибулю і часник посмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин. Нарізаний шпинат змішайте із засмажкою і йогуртом, наприкінці додайте сік лимона, сіль і перець.

Таку заправку можна додавати в салати, намазувати на хліб, а також продовжувати експериментувати, пробуючи її з іншими продуктами.

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