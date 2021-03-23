У салат або намазати на хліб: весняний рецепт зеленого соусу з йогуртом

Obozrevatel FoodOboz 06:45, 23.03.2021 Оновлено: 06:55, 23.03.2021

Щоб зробити зелений весняний соус, знадобиться менш ніж 10 хвилин, і для цього потрібен йогурт, шпинат і спеції.

Рецепт цієї закуски має грецьке походження, але в кожній країні є і своя варіація такого частування. Ми пропонуємо один із найпростіших і швидких способів зробити оригінальну страву, інструкцією приготування якої поділилося видання Prevention.com.

Простий рецепт соусу зі шпинатом.
pinterest.com

Інгредієнти:

  • 1 ст. л. оливкової олії;

  • дрібно порізана 1 маленька цибулина;

  • великий дрібно подрібнений 1 зубчик часнику;

  • 230 грамів розмороженого листа шпинату, віджатого досуха;

  • 200 грамів грецького йогурту;

  • гілочка дрібно порізаної свіжої м'яти;

  • лимонний сік, сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Цибулю і часник посмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин. Нарізаний шпинат змішайте із засмажкою і йогуртом, наприкінці додайте сік лимона, сіль і перець.

Таку заправку можна додавати в салати, намазувати на хліб, а також продовжувати експериментувати, пробуючи її з іншими продуктами.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував рецепти салатів із м'ясом і фруктами. Зокрема, салат із качки й апельсина та з курки і хурми.

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