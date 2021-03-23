В салат или намазать на хлеб: весенний рецепт зеленого соуса с йогуртом

Чтобы сделать зеленый весенний соус, понадобится меньше 10 минут, и для этого нужен йогурт, шпинат и специи.

Рецепт этой закуски имеет греческое происхождение, но в каждой стране есть своя вариация данного угощения. Мы предлагаем один из самых простых и быстрых способов сделать оригинальное блюдо, инструкцией приготовления которого поделилось издание Prevention.com.

Простой рецепт соуса со шпинатом. pinterest.com

Ингредиенты:

1 ст. л. оливкового масла;

Мелко порезанная 1 маленькая луковица;

Крупный мелко измельченный 1 зубчик чеснока;

230 грамм размороженного листа шпината, отжатого досуха;

200 грамм греческого йогурта;

Веточка мелко порезанной свежей мяты;

Лимонный сок, соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Лук и чеснок пожарьте на оливковом масле в течение 5 минут. Нарезанный шпинат смешайте с зажаркой и йогуртом, в конце добавьте сок лимона, соль и перец.

Такую заправку можно добавлять в салаты, намазывать на хлеб, а также продолжать экспериментировать, пробуя ее с другими продуктами.

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